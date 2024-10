video suggerito

Pioli è infallibile in Arabia Saudita: con l’Al Nassr ha vinto tutte le partite giocate L’avventura all’Al Nassr sorride a Stefano pioli: 15 punti su 15 portati a casa, l’allenatore ha ritrovato la fiducia dopo il finale di stagione con il Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'avventura in Arabia Saudita di Stefano Pioli procede a gonfie vele e fin qui senza nessun intoppo. L'ex rossonero ha trovato la sua dimensione alla guida dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo che può essere pienamente soddisfatto per questo cambio in panchina: nelle prime cinque partite della sua era l'allenatore non ha fallito un colpo e ha trovato soltanto vittorie in tutte le competizione alle quali ha partecipato.

Un inizio scoppiettante che gli restituisce fiducia ed energie dopo il complicato finale della scorsa stagione con il Milan, culmine di un'annata in cui è stato sempre messo in discussione (in primis dai tifosi) per i risultati ottenuti.

Pioli infallibile in Arabia Saudita

Per il momento la scelta di approdare in questo campionato si è rivelata essere vincente: Pioli ha guidato l'Al Nassr in tre partite di campionato, una di King's Cup e in una della Champions League asiatica e in ogni caso ha sempre portato a casa la vittoria. Può vantare lo score perfetto di 15 punti su 15, addirittura con soltanto due gol subiti in totale.

È un cammino netto per la sua squadra che si sta togliendo grandi soddisfazioni da quando è arrivato in Arabia Saudita. Per lui è stato come fare un salto nel vuoto, in un campionato che non conosceva e con la responsabilità di portare a casa buoni risultati visto lo stipendio faraonico che gli viene garantito. E fin qui la missione è compiuta: sono soltanto cinque partite ma rappresentano comunque un avvio perfetto, un percorso netto che presenta pochissime sbavature.

Anche il feeling con la squadra è alle stelle, come dimostrano i video e le foto diffusi dallo stesso Al Nassr sulle sue pagine social. Pioli ha ritrovato la serenità dopo aver chiuso l'esperienza al Milan: lo Scudetto con i rossoneri è stato il punto più alto, ma l'ultima stagione gli ha portato grandi dispiaceri e la sensazione di non essere mai al sicuro su quella panchina.