Stefano Pioli ufficiale all’Al Nassr, annuncio dato col coro dei tifosi del Milan: stipendio faraonico

A cura di Paolo Fiorenza

Adesso non ci sono più dubbi, è arrivato anche l'annuncio ufficiale: Stefano Pioli è il nuovo allenatore dell'Al Nassr, il club della Saudi Pro League in cui gioca Cristiano Ronaldo. La comunicazione è stata data sul proprio profilo Twitter dalla società calcistica di Riyad con un video che ha in sottofondo il celebre coro dei tifosi del Milan – risalente ai bei tempi dello Scudetto rossonero – che inneggiava a "Pioli is on fire", sulle note del famoso pezzo da discoteca di Gala. Il 58enne tecnico parmigiano andrà a guadagnare una cifra altissima per un allenatore: si parla di 12 milioni all'anno per tre stagioni.

È durata molto poco dunque la disoccupazione di Pioli, che nel 2022 aveva riportato lo Scudetto al Milan dopo 11 anni, e che tuttavia era finito in disgrazia prima presso i tifosi del Diavolo e poi presso la proprietà: le strade si erano separate nello scorso maggio, al termine dell'ultimo campionato terminato peraltro al secondo posto, pur staccatissimo dall'Inter.

Pioli all'Al Nassr con tutto lo staff, contratto triennale

Dopo aver risolto il contratto col Milan e lasciato l'Italia nella mattinata di mercoledì, Pioli è atterrato in Arabia Saudita ed è stato subito annunciato dall'Al Nassr, che ha messo sotto contratto anche il suo staff, volato a Riyad assieme a lui. Sulla carta il lavoro del tecnico emiliano in terra araba dovrebbe durare tre anni, ma la solidità delle panchine non è un punto forte del calcio presso quelle latitudini. Il suo predecessore all'Al Nassr, Luis Castro, è durato poco più di un anno, nonostante fosse connazionale di Ronaldo.

A Pioli toccherà il compito di ridare entusiasmo ad una squadra che pur potendo contare ancora sui tanti gol del cinque volte Pallone d'Oro non è partita benissimo in campionato: l'Al Nassr è infatti settimo dopo le prime tre giornate con cinque punti, ottenuti con una vittoria e due pareggi. Alle dipendenze di Pioli ci saranno i tanti nomi noti presenti in rosa oltre a Ronaldo, da Sadio Mané a Marcelo Brozovic.