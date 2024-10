video suggerito

Alla Roma basta Dybala, Torino battuto col minimo sforzo: Juric raffredda la sua panchina Roma-Torino finisce 1-0 grazie al gol decisivo di Paulo Dybala. Juric respira e “raffredda” la sua panchina proprio contro la sua ex squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma ritrova il sorriso grazie a Dybala. Un gol dell’argentino ha permesso alla squadra di Juric di battere il Torino all’Olimpico. Una prova tra alti e bassi da parte dei giallorossi in un match bloccato e non troppo divertente. Fondamentale per la squadra di casa collezionare tre punti pesantissimi per risollevarsi in classifica dopo due sconfitte di fila.

Dybala segna e la Roma batte il Torino di misura

Quella vista stasera contro il Torino è stata una Roma più in palla sin dai primi minuti. I giallorossi hanno subito schiacciato gli avversari, cercando a più riprese di rendersi pericolosi. Un atteggiamento premiato al 20′ quando un errore di Linetty ha messo in condizione Dybala di far vedere tutto il suo talento: conclusione in equilibrio precario e da posizione defilata e pallone in rete per l'1-0 giallorosso. Con il passare dei minuti, spronato anche da Vanoli, il Toro è venuto un po' fuori anche se non ci sono stati veri e propri brividi per Svilar.

Partita non divertente all'Olimpico, il Torino quasi mai pericoloso

Atteggiamento leggermente più conservativo della Roma nella ripresa, con le occasioni arrivate subito per Pisilli con un palo clamoroso reso inutile da un fuorigioco antecedente, e Le Fée. In questa occasione bravo Milinkovic-Savic a disinnescare. L'unico guizzo del Torino è stato quello di Njie che ha trovato sulla sua strada l'estremo difensore della squadra di casa. Per il resto poco da segnalare, con diversi errori da una parte e dall'altra e poche azioni degne di nota. Fischi del pubblico di casa per Pellegrini e Cristante al momento del loro ingresso in campo.

Roma che sale al 10° posto, a quota 13 ed esce dall’Olimpico tra i fischi di una parte della sua tifoseria. 4a sconfitta nelle ultime 5 per il Torino, che resta comunque davanti ai giallorossi con un punto di vantaggio.