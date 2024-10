video suggerito

Pokerissimo Lazio, al Como non basta la perla di Mazzitelli: ci pensano Castellanos, Pedro, Patric e Tchaouna La Lazio batte 5-1 il Como in trasferta e vola al terzo posto della classifica della Serie A: la doppietta di Castellanos, la rete di Pedro, e i gol di Patric e Tchaouna rendono vana la meravigliosa acrobazia con cui Mazzitelli aveva riaperto l’incontro in avvio di ripresa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Prosegue il momento d'oro della Lazio di Marco Baroni che espugna per 5-1 il campo del Como nel posticipo della decima giornata della Serie A 2024-2025, scavalca la Juventus e aggancia Atalanta e Fiorentina al terzo posto della classifica. Al Sinigaglia ci pensano il "Taty" Castellanos, autore di una doppietta, la premiata ditta Nuno Tavares-Pedro, il capitano di serata Patric e Tchaouna ai biancocelesti a regalare il settimo successo nelle ultime otto gare tra campionato ed Europa League che possono dunque continuare a respirare aria d'alta classifica. Inutile invece per i padroni di casa il meraviglioso gol in acrobazia di Luca Mazzitelli che in avvio di ripresa aveva dato nuova linfa alla formazione guidata da Cesc Fabregas.

Una vittoria che la Lazio sembrava aver messo in cassaforte nel primo tempo con il rigore, assegnato dall'arbitro Pairetto con l'ausilio del VAR per un tocco di mano in area di Dossena, trasformato dal centravanti argentino e la rete del ritrovato Pedro (al quinto gol nelle ultime sei partite tra Serie A e Coppe) che, con la complicità di un non perfetto Audero, ha tramutato in oro il solito assist di Nuno Tavares (all'ottavo passaggio vincente del suo campionato), ma che la meravigliosa rovesciata di Mazzitelli che non ha lasciato scampo a Provedel, aveva rimesso in discussione rianimando improvvisamente la squadra lombarda.

A spegnere i sogni di rimonta del Como è però poi arrivata prima l‘espulsione per doppio giallo di Braunoder e successivamente, mentre la speranza tornava a serpeggiare dopo il rosso, anche in questo caso per somma di ammonizioni, di Nuno Tavares aveva ristabilito la parità numerica, il gol di Patric, capitano di serata in virtù dell'assenza dell'infortunato Zaccagni. A chiudere definitivamente i giochi, dopo due clamorose occasione sprecate dai nuovi entrati Engelhardt e Cerri, ci ha pensato nuovamente Castellanos finalizzando il contropiede condotto da Dia, mandato in campo da Baroni ad inizio secondo tempo al posto di Noslin. A rendere ancora più rotondo il risultato e più pesante la prima sconfitta casalinga stagionale per i lariani che si trovano adesso con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione è arrivata in pieno recupero la prima rete in maglia biancoeleste di Tchaouna.