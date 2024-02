Brozovic fuori controllo intimidisce l’arbitra in Arabia Saudita: interviene Cristiano Ronaldo Brutte scene in occasione della partita tra l’Al Nassr e l’Al Hilal con Marcelo Brozovic protagonista di una brutta scena con la direttrice di gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La tensione della partita gioca brutti scherzi, questa volta però Marcelo Brozovic ha decisamente esagerato. L'ex centrocampista dell'Inter in forza all'Al Nassr è stato il protagonista di una brutta scena in occasione della partita valida per il torneo amichevole Riyadh Season Cup 2024 persa contro l'Al Hilal. Il centrocampista croato se l'è presa con l'arbitra in un modo davvero pessimo dimostrandosi fuori controllo.

Brozovic in particolare è caduto nella trappola di Al Bulayhi. Il difensore dell'Al Hilal, che in passato ha conquistato la scena per plateali provocazioni nei confronti di Ronaldo e Messi, questa volta ha provato ad irretire Marcelo. E quest'ultimo dopo un faccia a faccia gli ha rifilato una manata per allontanarlo, un gesto che per poco non ha scatenato il parapiglia proprio sotto gli occhi di Tori Penso, arbitra statunitense.

È quest'ultima non ha potuto certo far finta di nulla, intervenendo immediatamente e provvedendo ad ammonire Brozovic, il quale ha preso malissimo la decisione che è apparsa quasi scontata. Furioso il centrocampista ha assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti della donna, avvicinandosi con la testa, a cercare quasi il faccia a faccia. Una pessima scena con il croato che poi si è allontanato continuando a protestare a parole. Nel frattempo si è avvicino all'ufficiale, Cristiano Ronaldo che ha provato a stemperare gli animi.

Il campione portoghese ha innanzitutto passato alla direttrice di gara la penna caduta poco prima al momento dell'ammonizione di Brozovic. Poi con il sorriso ed un atteggiamento conciliante ha scambiato qualche parola con l'arbitra riuscendo a farla sorridere dopo che già aveva deciso di graziare l'ex nerazzurro. Un modo di alleggerire la tensione che è andato a buon fine, visto che la donna si è lasciata andare ad una risata con il capitano gialloblu. Brozovic se l'è cavata con un giallo, ma ha rischiato davvero grosso. Sicuramente la figuraccia non è passata inosservata.