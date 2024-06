Un tifoso vola su Ronaldo dalla tribuna, rischia di fargli davvero male: Cristiano resta impietrito Cristiano Ronaldo ha rischiato di essere colpito da un tifoso che tentando di raggiungerlo in campo si è lanciato dalla tribuna. Provvidenziale l’intervento degli steward. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo rischia di finire colpito da un tifoso al termine di Georgia-Portogallo. Il tutto è accaduto al triplice fischio dell'ultima partita della fase a gironi che ha dato la storica qualificazione agli ottavi di Kvaratskhelia e compagni. Il campione portoghese stava guadagnando l'ingresso negli spogliatoi che si trovano a ridosso della tribuna. A un certo punto un tifoso, probabilmente pronto a tutto pur di raggiungere CR7 per scattarsi un selfie, fa un salto dalla tribuna superando la balaustra rischiando però di finire addosso allo stesso Ronaldo.

Solo il provvidenziale intervento degli steward infatti evita il contatto con il capitano del Portogallo. Gli uomini della sicurezza si lanciano a tuffo braccando il tifoso finendo tutti rovinosamente a terra sulle scale che danno proprio negli spogliatoi. Cristiano Ronaldo resta immobile, quasi stupito da quanto aveva appena visto davanti ai suoi occhi. Il portoghese è pietrificato, allarga le braccia, e quasi non crede che qualcuno possa essere disposto a tanto. L'ennesimo episodio che ha visto protagonista CR7 dopo le ben 5 invasioni di campo contro la Turchia.

Il precedente contro la Turchia e le 5 invasioni di campo

Cristiano Ronaldo di certo non si sarebbe mai aspettato di doversi ritrovare di fronte a una scena simile. A seguito di quanto accaduto contro la Turchia infatti, il servizio di sicurezza dello stadio ha ritenuto opportuno intensificare la "protezione" attorno al giocatore che però di certo non pensava che si potesse arrivare a tanto. Non si sa cosa volesse fare realmente il tifoso in questione, ma è chiaro che si è andati oltre, anche a seguito delle ben cinque invasioni di campo che hanno portato la partita tra Portogallo e Turchia a essere interrotta più volte.

Una delle tante invasioni di campo contro la Turchia.

Dopo la tenera interruzione dovuta all'ingresso in campo di un bimbo a cui Ronaldo ha concesso senza problemi un selfie, le invasioni si sono moltiplicate. Quasi nessuno è più riuscito nell'intanto di scattarsi una foto col portoghese che al termine della partita si è mostrato anche molto seccato da quanto stava accadendo attorno a sé. In Germania, il fenomeno Cristiano Ronaldo, nonostante i 39 anni d'età del calciatore, ha spiazzato un po' tutti. Anche se è comprensibile possa accadere questo in quello che potrebbe essere il suo ultimo torneo internazionale col Portogallo.