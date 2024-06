video suggerito

Ronaldo si fa un selfie con un bambino e Turchia-Portogallo diventa un incubo: invasioni ovunque Cristiano Ronaldo si scatta un selfie con un bambino durante Turchia-Portogallo e da lì in poi succede di tutto. Invasioni di campo continue e steward disorientati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Cristiano Ronaldo ha vissuto una giornata a dir poco impegnativa nella seconda partita della fase a gironi degli Europei contro la Turchia. Il 3-0 rifilato dalla Nazionale di Martinez a quella di Montella porta anche la sua firma grazie all'assist per il terzo gol di Bruno Fernandes. Ma più di tutto Cristiano Ronaldo ha dovuto giocare anche un'altra partita: quella delle invasioni di campo. Se ne contano ben cinque fino al triplice fischio dell'arbitro. Un numero da record se si pensa che nelle rare volte che accade in altre sfide, succede al massimo una sua volta.

La corsa del giovane tifoso verso Ronaldo che si è poi scattato un selfie con lui.

Ogni tifoso entrato in campo ha sperato di potersi scattare un selfie con il campione portoghese. A colpire è stata soprattutto l'iniziativa di un piccolo tifoso in tuta. Un bambino che incredibilmente è riuscito ad eludere la sicurezza fino a raggiungere proprio Cristiano Ronaldo. Il capitano del Portogallo ha fermato gli steward e ha accontentato il bimbo che correva per abbracciarlo. Tutto questo prima che la sicurezza potesse poi riportalo fuori. Successivamente ci sono stati però altri quattro ragazzi che nel tentativo di vivere il sogno del bambino hanno chiesto un selfie a CR7.

La seconda invasione di campo.

Gli altri tentativi di invasione e selfie con CR7 falliti

Sempre nel corso della partita, il match è stato interrotto per via dell'ingresso in campo di un ragazzo vestito con t-shirt e pantaloncini neri. Il giovane si avvicina a CR7 e con grande rapidità chiede un selfie al capitano del Portogallo prima che la sicurezza riesca a portarlo via. Finita qui? Neanche per sogno. Mentre la partita continua ad andare avanti spedita, ecco che il direttore di gara e i giocatori devono assistere all'ennesimo inseguimento degli steward a un tifoso. Un ragazzo con la maglia della Turchia che corre sul rettangolo verde.

Il terzo ingresso in campo e tentativo di selfie con CR7.

Il tifoso si avvicina a Ronaldo e pare essere riuscito a "rubare" il tanto sognato scatto fotografico con il suo idolo. Da segnalare come anche in questo CR7 cerchi in maniera diplomatica di accontentare il ragazzo – nonostante l'evidente fastidio – prima di ritrovarsi gli steward a portarlo via. In pieno recupero l'ennesima invasione di campo di un tifoso che sugli sviluppi di un calcio d'angolo riesce a saltare sul rettangolo verde e dirigersi vero CR7 prima del nuovo ingresso in campo della sicurezza.

La penultima invasione di campo a caccia del selfie.

Il triplice fischio mette la parola fine a questa esperienza incredibile di Ronaldo a Dortmund che però non aveva fatto i conti con un quinto tifoso. L'incredulità sul rettangolo verde di Dortmund era tanto quando ci si ritrova davanti all'ennesimo tifoso pronto a raggiungere CR7.

Il quinto e ultimo invasione bloccato dalla sicurezza.

Il giovane supporter scende dalle tribune e riesce a intrufolarsi proprio mentre i giocatori erano ancora in campo ma Cristiano Ronaldo schiva il tentativo selfie favorendo il facile ‘intervento degli addetti alla sicurezza sugli spalti che trattengono il ragazzo.

Il curioso intervento dello steward che colpisce Goncalo Ramos

Proprio nel tentativo di evitare al quinto invasore, a partita finita, di raggiungere Ronaldo, uno steward non si accorge di Goncalo Ramos. In corsa sul prato di Dortmund per aiutare i suoi colleghi, l'uomo travolge l’attaccante portoghese colpendolo all’altezza del ginocchio. Il talento del PSG si alza ma zoppica con una smorfia di dolore sul volpo. Alle sue spalle Leao fa un sorriso mentre Ronaldo è visibilmente infastidito per le numerose invasioni di campo e raggiunge gli spogliatoi.