video suggerito

Il Portogallo di Ronaldo vola agli ottavi da primo nel girone: decisivo il 3-0 rifilato alla Turchia Il Portogallo vola agli ottavi di finale degli Europei 2024 e si garantisce il primo posto nel girone con una giornata d’anticipo. Decisivo per la Nazionale di Martinez il 3-0 rifilato alla Turchia. Cristiano Ronaldo protagonista con un assist. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Portogallo vola agli ottavi di finale degli Europei 2024 da primo nel girone con una giornata d'anticipo. Decisivo per la Nazionale di Martinez il 3-0 rifilato alla Turchia che si ritrova subito sotto di due gol nel primo tempo. Clamoroso l'autogol di Akaydin che ha portato Cristiano Ronaldo e compagni al raddoppio. Nella ripresa il tris servito da Bruno Fernandes che ringrazia proprio CR7 altruista e capace di servire la palla al fantasista dello United quando era ormai tutto solo davanti alla porta. Per la Turchia il discorso qualificazione non è ancora finito.

L'esultanza del Portogallo dopo uno dei tre gol.

Il gol di Bernardo Silva e l'incredibile autogol turco nel primo tempo

Nel primo tempo il Portogallo parte subito forte ma non riesce quasi mai a trovare lo spiraglio buono per portarsi in vantaggio. Anche la Turchia con Yilmaz prova a rendersi pericolosa ma il suo tentativo non impensierisce il Portogallo. La partita si sblocca con il vantaggio della Nazionale di Martinez firmato Bernardo Silva il fantasista del Manchester City riceve palla all'indietro e si fa trovare ben appostato all'interno dell'area di rigore per concludere di piatto destro e portare in vantaggio il Portogallo. Un gol che coglie di sorpresa la Turchia.

La Nazionale di Montella infatti commette una leggerezza assurda che porta subito dopo al raddoppio portoghese. Akaydin, difensore della Turchia che aveva raccolto un passaggio sbagliato di Cancelo per Ronaldo, opta per un retropassaggio senza senso al proprio portiere Bayindir che, fuori dai pali e preso in controtempo, può solo vedere la palla rotolare in porta nonostante il tentativo di recupero suo e di Celik. Una mazzata per la Turchia che chiude la prima frazione sotto di due gol e con la consapevolezza di dover fare molto meglio.

L'abbraccio a CR7 dopo l'assist per Bruno Fernandes.

Il tris del Portogallo con Bruno Fernandes su assist di CR7

Nel secondo tempo la classica girandola di cambi da parte di Montella non cambia il destino della Turchia. Il Portogallo infatti continua a premere sull'acceleratore per trovare ancora una volta la via del gol. Una rete che arriverà quasi subito grazie a Bruno Fernandes. Il fantasista dello United si ritrova tutto solo in area di rigore pronto a mettere in rete una palla che Cristiano Ronaldo, con grande altruismo gli serve su un piatto d'argento. L'ex Udinese deve solo mettere in rete la sfera per il più facile dei gol.

I compagni di squadra però vanno tutti ad abbracciare Ronaldo che si prende lui il merito dei quella rete. Nel finale ancora CR7 e Bernardo Silva costruiscono le azioni migliori senza però riuscire a trovare il poker che sarebbe stata una mazzata enorme per un Portogallo che ha tentato lo stesso di trovare il gol della bandiera. Al triplice fischio è dunque 3-0 per il Portogallo che può festeggiare l'approdo agli ottavi di finale con ancora una partita della fase a gironi da giocare, quella contro la Georgia di Kvara.