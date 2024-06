video suggerito

L’assurdo autogol della Turchia mentre Ronaldo litiga con Cancelo: il Portogallo se ne accorge dopo L’assurdo autogol della Turchia mentre Cristiano Ronaldo e Cancelo litigavano in campo. Nessuno del Portogallo si accorge di ciò che stava accadendo tra i difensori turchi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il momento in cui la Turchia fa autogol.

Il 2-0 del Portogallo sulla Turchia arriva grazie a un autogol assurdo da parte della Nazionale di Montella. Un episodio bizzarro che ha coinvolto anche Cristiano Ronaldo e Cancelo. L'azione parte infatti proprio dai piedi dell'ex difensore di Juventus e Manchester City che dopo aver recuperato palla a centrocampo era pronto a servire il campione portoghese. Cancelo pensava che Ronaldo tagliasse all'interno dell'area di rigore e così serve la palla in quello spazio ma invece il capitano del Portogallo aspettava la sfera sui piedi visto che era alla sua sinistra, a 2 metri.

Akaydin fa autogol e sorprende il portiere.

CR7 manda a quel paese Cancelo che reagisce sbracciandosi e spiegando la sua decisione a Ronaldo. I due litigano, ne nasce un'accesa discussione in campo che coinvolge anche i compagni di squadra intenti a calmare le acque. Nel frattempo però nessuno si accorge che Akaydin, difensore della Turchia che aveva raccolto il passaggio sbagliato di Cancelo, opta per un retropassaggio senza senso al proprio portiere Bayindir che, fuori dai pali e preso in controtempo, può solo vedere la palla rotolare in porta nonostante il tentativo di recupero suo e di Celik.

Il tentativo di salvataggio da parte di Celik.

La reazione del Portogallo dopo l'autogol della Turchia

Si tratta di uno degli autogol più incredibili. I due giocatori provano a spiegarsi. Il portiere chiede ad Akaydin perché non l'avesse guardato mentre il difensore giustifica la decisione spiegando di non averlo sentito. Insomma, ne nasce una frittata bella e buona che porta la Turchia momentaneamente sotto di due gol a fine primo tempo. Una batosta per la Nazionale di Montella che in realtà non era comunque riuscita a mettere mai in difficoltà il Portogallo concretamente se non con un'azione nei primissimi minuti di gioco.

Una volta finita la palla in porta calciata da Akaydin, il Portogallo si rende conto di aver raddoppiato. I calciatori festeggiano e si abbracciano tra loro dato che non c'è l'autore del gol. Un momento importante e di confronto anche per lo stesso Cristiano Ronaldo e Cancelo che provano a chiarirsi e spiegarsi con il supporto dei compagni di squadra che li invitano proprio ad andare avanti e di riparlarne eventualmente solo all'intervallo. A inizio secondo tempo poi arriverà anche il tris portoghese firmato Fernandes su assist di CR7.