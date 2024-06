video suggerito

Kvaratskhelia oscura Cristiano Ronaldo: trascina la Georgia gli ottavi degli Europei con Portogallo e Turchia Un gol e perle d’autore di Kvicha Kvaratskhelia fanno sognare la Georgia, avanti agli ottavi. Calhanoglu amuleto di Montella, passa anche la Turchia ma che brividi contro la Repubblica Ceca. Portogallo già qualificato, chiude il girone con una partita opaca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

70 CONDIVISIONI condividi chiudi

In Georgia-Portogallo c'è un 7 che brilla più di tutti. È Kvicha Kvaratskhelia che trascina la sua nazionale alla vittoria contro Cristiano Ronaldo e la qualifica da terza agli ottavi degli Europei. Vittoria per 2-0 nel segno del gol e dei palleggi col pallone del talento del Napoli, che ad Antonio Conte – neo allenatore degli azzurri – ha offerto un saggio ulteriore di quel che sa fare. Ha portato la sua selezione avanti a braccetto coi lusitani, che in campo non sono mai sembrati essere scesi, e la Turchia di Montella passata come seconda grazie alla vittoria sofferta contro la Repubblica Ceca (2-1). Le ultime due partite del Girone F scrivono i verdetti finali della fase a gironi e completano il tabellone degli accoppiamenti. Il Portogallo incrocerà la Slovenia, la Turchia affronterà l'Austria mentre la Georgia se la vedrà contro la Spagna, favorita per la conquista del trofeo.

Gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Spagna-Georgia

Germania-Danimarca

Portogallo-Slovenia

Francia-Belgio

Romania-Olanda

Austria-Turchia

Inghilterra-Slovacchia

Svizzera-Italia.

La stella di Kvara. L'avvio è fulminante, l'estero d'attacco della Georgia carica sulle spalle tutto il peso della responsabilità e lo scaraventa in porta finalizzando una perfetta azione di contropiede. Lui c'è, Cristiano Ronaldo no. Anzi, esce visibilmente contrariato e deluso. Non è stata l'unica perla concessa: quando s'è esibito nel ‘solito' dribbling ha strappato applausi ma è stato perfetto anche quando c'è stato da rimboccare le maniche e giocare con molto pragmatismo contro un avversario apparso nervoso e con la testa altrove.

Montella col fiato sospeso. Il commissario tecnico italiano della Turchia c'è rimasto fino a quando il direttore di gara non ha fischiato la fine dell'incontro. Contro una Repubblica Ceca in dieci per larga parte dell'incontro (espulso Barak) è passata in vantaggio con Calhanoglu poi s'è spenta la luce e ha subito il pareggio in maniera rocambolesca. Finale d'assalto all'arma bianca per i cechi, non è bastato per restare in corsa. Passano i turchi ma col brivido di una rete scaccia cattivi pensieri arrivata in pieno recupero.