Tutti vogliono vedere Cristiano Ronaldo, invasioni di campo e biglietti falsi: interviene la sicurezza Allenamento per Portogallo preso d'assalto, tutti vogliono vedere Cristiano Ronaldo: tifosi fermati per invasioni di campo e biglietti falsi. È intervenuta la sicurezza per ristabilire l'ordine.

A cura di Vito Lamorte

Cristiano Ronaldo e il Portogallo sono stati accolti in maniera calorosa al primo allenamento in Germania per gli Europei 2024. Ad assistere alla sessione di oggi c'erano oltre 8.000 spettatori a Gütersloh e così la selezione lusitana si è presentata in campo con un grande striscione con la scritta "Obrigado Alemanha – Grazie Germania". Subito dopo la polizia ha dovuto fare i conti con 13 persone che, in momenti diversi, hanno cercato di avvicinarsi a CR7.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, diverse persone hanno fatto invasione di campo per poter abbracciare il fuoriclasse portoghese o per strappargli un selfie ma gli uomini della sicurezza si sono mossi con velocità in quasi tutte le situazioni. Inoltre, davanti al campo d'allenamento c'erano altri tifosi che volevano entrare: alcuni ci hanno provato in maniera non convenzionale e un sedicenne di Bielefeld si è ferito alla mano, tanto che è stato ricoverato all'ospedale di Gütersloh poco dopo.

Altre due persone hanno tentato di entrare con biglietti falsi e anche nei loro confronti sono state avviate delle indagini, oltre ad alcuni invasori che non si sono calmati subito dopo lo stop per il loro comportamento.

Chiunque fosse interessato a partecipare all'allenamento doveva richiedere in anticipo i biglietti gratuiti ma non tutti hanno avuto la stessa premura e tempestività d'azione, per questo motivo si sono verificati questi episodi. Una situazione davvero imprevista da parte di tutti a Gütersloh.

EURO 2024, il girone del Portogallo

Martedì la nazionale portoghese farà il suo esordio a EURO 2024 contro la Repubblica Ceca a Lipsia. La selezione allenata da Roberto Martinez fa parte del Gruppo F, di cui fanno parte anche Turchia e Georgia. Cristiano Ronaldo & co fanno parte di quel gruppo di squadre accreditate per la vittoria finale.