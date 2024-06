Cosa ha detto Cristiano Ronaldo a Kvaratskhelia prima della partita: Kvara è rimasto spiazzato

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Khvicha Kvaratskhelia ha festeggiato la storica qualificazione agli ottavi della Georgia indossando la maglia che Cristiano Ronaldo gli ha regalato subito dopo la vittoria 2-0 sul Portogallo. Un sogno per l'attaccante del Napoli che ha vissuto una notte magica sfidando colui che è sempre stato il suo idolo. Prima della partita però Kvara non si sarebbe mai aspettato che Cristiano Ronaldo si avvicinasse a lui per dirgli qualcosa. Il georgiano è rimasto spiazzato soprattutto dal fatto che il portoghese avesse sentito il bisogno di parlargli.

"Prima della partita mi ha augurato successo – ha detto a fine partita Kvara -. Non avrei mai immaginato che venisse a parlare con me. È un grande giocatore e una grande persona. Ecco perché è una grande personalità dentro e fuori dal calcio". Il georgiano ha poi sottolineato ancora cosa gli ha trasmesso quel dialogo con Cristiano Ronaldo: "Ho tantissimo rispetto per lui, è uno dei migliori giocatori al mondo. Quando viene a parlarti prima della partita, è fantastico – spiega -. Questo ci ha aiutato a credere che avremmo potuto fare qualcosa oggi".

Incredibilmente questa è stata per Kvara un'iniezione di fiducia enorme. Di certo non pensava che potesse essere proprio Cristiano Ronaldo ad avvicinarsi a lui per scambiare qualche parola. Un momento emozionante che si è ripetuto anche al triplice fischio, quando la Georgia ha potuto festeggiare l'incredibile qualificazione agli ottavi. Kvara era stato sostituito in quel momento ed era in panchina quando la partita è finita. L'attaccante del Napoli ha esultato solo per un attimo prima di raggiungere subito Cristiano Ronaldo e abbracciarlo.

Kvara a sinistra da bambino in una foto con Cristiano Ronaldo nel 2013.

Il gesto di Kvara subito dopo il triplice fischio di Georgia-Portogallo

Anche in quell'occasione i due calciatori si sono scambiati un breve dialogo con Ronaldo che si è complimentato con Kvara per il traguardo raggiunto. Un momento unico per l'attaccante del Napoli che solo 11 anni fa da bambino compariva in uno scatto proprio insieme a Cristiano Ronaldo ed altri coetanei del georgiano. Kvara faceva parte dell'accademia calcistica fondata in Georgia proprio dal portoghese e per questo la serata di ieri ha assunto un valore ancora più grande.