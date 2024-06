Kvaratskhelia esulta nello spogliatoio con la maglia di Ronaldo: è una storia che inizia 11 anni fa

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 2013 quando Cristiano Ronaldo, nel clou della sua carriera al Real Madrid, aprì un'accademia di calcio in Georgia. Una gioia per tutti i bambini georgiani di allora che riuscirono anche a incontrare di persona il fenomeno portoghese. Tra questi c'era anche Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli e della Nazionale della Georgia che 11 anni dopo ha affrontato da avversario Cristiano Ronaldo agli Europei 2024. Kvara ha anche realizzato un gol nei primissimi secondi della partita contribuendo in maniera netta alla storica qualificazione agli ottavi della Georgia.

Kvara – a sinistra – con Cristiano Ronaldo all'academy del portoghese in Georgia nel 2013.

"Spero che vinceremo e che Cristiano Ronaldo mi regali la sua maglia – aveva detto Kvara alla vigilia della partita -. Non sono in ansia perché è sempre stato un mio sogno giocare contro Cristiano Ronaldo". L'attaccante della Georgia non solo è stato straripante in partita prendendosi in mano la squadra, ma ha poi realizzato proprio quel sogno scambiando realmente la maglia con Cristiano Ronaldo. Su Instagram in un video, si vede proprio Kvara nello spogliatoio festeggiare la qualificazione della Georgia indossando quella preziosissima numero 7 del Portogallo.

L'immagine mostrata da Kvara su Instagram subito dopo la vittoria contro il Portogallo.

Una storia incredibile 11 anni dopo quello scatto tra i bambini in Georgia che sognavano un giorno proprio di emulare le gesta del campione portoghese. Kvaratskhelia è stato poi nominato Migliore in Campo della UEFA nella partita tra Georgia e Portogallo. Ha realizzato un sogno d'infanzia, non solo sfidando il suo idolo, Cristiano Ronaldo, ma anche battendolo 2-0. Da sempre il georgiano aveva come obiettivo quello di condividere un giorno il campo con lui. Ieri sera ha realizzato quel sogno e ha persino sconfitto il suo eroe.

Kvara incrocia lo sguardo di CR7 prima del calcio d'inizio.

Un giorno che difficilmente potrà dimenticare per una storia che solo lo sport spesso riesce a raccontare. "Dreams" scrive su Instagram Kvara mostrando una foto all'interno delle story, in cui mette in evidenza il premio di "Player of the match" poggiato proprio sulla maglia del Portogallo di Cristiano Ronaldo. Un'emozione indescrivibile per il georgiano visibile già all'ingresso in campo quando si è incrociato con CR7 durante il classico saluto delle due squadre in mezzo al campo prima del calcio d'inizio. Insomma, la serata perfetta.