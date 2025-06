video suggerito

Ronaldinho fa la primadonna in amichevole, tra auto private e spogliatoi esclusivi: scoppia la polemica Ronaldinho ha partecipato ad un evento benefico tra vecchie glorie di Brasile e Polonia ma è finito al centro delle polemiche. Il suo atteggiamento è stato ferocemente criticato per le pretese assurde e una totale assenza di rispetto nei confronti di organizzatori, stampa e tifosi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ronaldinho è finito al centro di feroci polemiche dopo l'ultimo evento amichevole organizzato in Polonia tra vecchie glorie del Brasile e locali, dove l'ex stella brasiliana è stato chiamato come special guest assoluta. Criticato aspramente per il suo comportamento, non sono bastati i ringraziamenti online per fermare la valanga di critiche per un comportamento considerato offensivo e inadeguato. Ronaldinho ha preteso servizi esclusivi prima e durante l'evento, per poi non rilasciare alcuna dichiarazione e "sparendo" dallo stadio, una volta sostituito, quando ancora il match era in corso.

Ronaldinho e le pretese per l'amichevole tra vecchie glorie Brasile-Polonia

Uno spogliatoio ad uso esclusivo all'interno dell'impianto dello Stadio della Slesia di Cracovia, in Polonia, raggiunto attraverso mezzi di trasporto privati. 70 minuti in campo in amichevole per deliziare il pubblico con le proprie giocate e poi la "fuga" senza rilasciare dichiarazioni alla stampa o regalare i classici selfie e foto con i tifosi accorsi a vederlo. Questo è stato il pomeriggio polacco di Ronaldinho, trasformando un evento di festa che aveva richiamato diversi ex calciatori polacchi e brasiliani per il divertimento per i tifosi, in una scia di polemiche da parte del pubblico e degli organizzatori.

A seguito del comportamento pubblico di Ronaldinho, sono arrivate ulteriori indiscrezioni da parte della stampa polacca che hanno raccontato anche altri dietro le quinte poco gratificanti: nel corso del seguitissimo programma sportivo "Moc Futbolu" di Kanal Sportowy è stato svelato anche l'imbarazzante ritardo di due ore alla cena pre-partita dove ha evitato anche in quella circostanza di rilasciare dichiarazioni ai media locali, favorendo solamente l'incontro con i propri sponsor. Poi le richieste per il giorno dell'amichevole, con un piglio da primadonna che ha guastato l'atmosfera e creato non poche code polemiche e che aveva acceso più di un semplice malumore tra i tifosi allo stadio, disertando anche il riscaldamento pre gara.

Ronaldinho ringrazia via social ma la polemica prosegue

In campo, Ronaldinho è stato presente per gran parte della partita, venendo sostituito solamente al 73° minuto per poi "sparire" senza attendere la conclusione del match, andare negli spogliatoi e ripresentarsi a salutare il pubblico. Il suo comportamento ha crepato il clima di carnevale che si voleva respirare a Cracovia, trasformandolo in una lunga nota polemica.

A nulla sono valsi i post e i video postato dal Gaucho sui suoi account social così come i suoi ringraziamenti pubblici: "Grazie a tutti gli atleti che hanno partecipato, è stata una sensazione davvero speciale essere in campo con mio fratello e mio figlio…" ha scritto su Instagram. "Voglio solo ringraziare Dio e tutti voi amici, parenti e colleghi di professione, mi avete portato fin qui!!!! Gratitudine"