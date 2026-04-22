Max Tonetto da calciatore ad autista Uber per ottenere i permessi: l’ex Roma ha aperto una società

Max Tonetto dopo il ritiro dal calcio giocato si è dedicato oggi a un nuovo progetto che lo vede in questo momento nei panni di un autista Uber. L’ex terzino della Roma ha aperto una società di Ncc e per ottenere i permessi sta accumulando le previste ore di guida.

Max Tonetto ha lasciato il calcio giocato a luglio 2010 dopo l'ultima esperienza alla Roma iniziata quattro anni prima, nel 2006. L'ex terzino sinistro decise di non prolungare il suo contratto in giallorosso quell'estate senza poi trovare altri accordi con altri club da svincolato per proseguire la propria carriera. Da quel momento di fatto ha appeso gli scarpini al chiodo e oggi a 51 anni, dopo un periodo in cui l'abbiamo visto protagonista anche nel beach soccer e ospite in alcuni podcast, è diventato teoricamente un autista Uber.

Sui social il suo profilo Uber è diventato virale nei primi giorni del mese di aprile, e oggi ‘Repubblica' spiega nei particolari il perché di questa decisione. Pare infatti che Tonetto abbia fondato una propria società di noleggio con conducente (NCC), allontanandosi definitivamente dal mondo del calcio professionistico. Di fatto per soddisfare i requisiti burocratici necessari all'ottenimento delle licenze NCC, avrebbe utilizzato la piattaforma Uber per fare esperienza pratica su strada.

Qualche utente di fatto se lo sarebbe anche trovato come autista nelle proprie corse. Dalle grafiche apparse sul web sono già 191 le corse effettuate da Tonetto che dunque si appresta a vivere una nuova pagina della sua vita professionale. Tonetto lasciò la Roma nel 2010 spiegando: "È stato meglio chiudere in questa maniera, piuttosto che prolungare un possibile rapporto non reciprocamente idilliaco".Nel corso della sua carriera però grandi soddisfazioni Tonetto le ha ottenute anche con Empoli, Bologna, Lecce e Sampdoria prima dell'approdo in giallorosso.

Tonetto ha inoltre vestito anche la prestigiosa maglia azzurra della Nazionale Italiana di calcio maggiore a giugno 2007 nell'Italia che da poco aveva vinto i Mondiali 2006 in Germania giocando titolare la sfida per le qualificazioni agli Europei contro Far Oer e restando in panchina nelle altre due partite per cui era stato convocato contro Scozia e Lituania. Oggi dunque un nuovo inizio per lui, un nuovo progetto lavorativo che l'ha fatto ritornare alla ribalta.