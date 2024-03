Messi zittisce i tifosi avversari che gli urlano “Ronaldo, Ronaldo”: fa gol 10 secondi dopo il coro Messi zittisce i tifosi avversari che gli urlano “Ronaldo, Ronaldo”: la Pulce fa gol 10 secondi dopo il coro e fa calare il silenzio. L’Inter Miami si qualifica per i quarti della Concacaf Champions Cup. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Messi zittisce i tifosi avversari che hanno provato a disturbarlo con il coro “Ronaldo, Ronaldo” con un gol 10 secondi dopo la provocazione. Sembra una scena di una serie tv preparata e poi girata, ma è tutto vero. La Pulce reagisce con una rete alle grida dei supporter del Nashville, che l'Inter Miami affrontava per la Concacaf Champions Cup.

In un video diventato virale in pochi minuti, si può vedere il momento esatto in cui i tifosi del Nashville hanno cominciato a gridare "Ronaldo, Ronaldo" e, allo stesso modo, si può notare come sono rimasti in silenzio dopo il gol dell'ex Barcellona e PSG.

Una reazione completamente all'opposto da quella del calciatore portoghese, che in Arabia Saudita è stato squalificato dopo un gestaccio fatto ai tifosi che gli urlavano ‘Messi, Messi'.

Una scena davvero incredibile perché passano davvero pochissimi secondi dalla provocazione al gol di Messi: la Pulce ha seguito l'azione nella zona centrale del campo e dopo aver ricevuto il pallone ha fatto partire il solito tiro imparabile per il 2-0 dell'Inter Miami. La Pulce era stata protagonista anche nell'azione del primo gol con l'assist a Luis Suarez. La terza rete per i rosanero è stata realizzata da Robert Taylor.

L'azione del primo gol è in pieno stile Barcellona, con Jordi Alba e Suarez: il terzino serve Messi, che a modo suo riesce a toccare il pallone sul movimento dell'uruguaiano e lo manda in porta. Si conoscono a memoria e, nonostante si muovano con un ritmo diverso rispetto a qualche anno fa, sono sempre uno spettacolo.

L'argentino è stato sostituito a causa di un problema al tendine del ginocchio e probabilmente sabato non giocherà contro il DC United. Ad affermarlo è stato Gerardo ‘Tata' Martino nella conferenza stampa post partita, che ha affermato: "Non volevamo correre rischio, abbiamo provato a vedere se poteva durare ancora un po', ma abbiamo preferito che uscisse dal campo".

L'Inter Miami si è qualificata ai quarti di finale della Concacaf Champions Cup, dopo aver battuto il Nashville 3-1 nella gara di ritorno dopo il 2-2 dell'andata (5-3 complessivo nel pareggio): ora Messi & co affronteranno Monterrey o Cincinnati nel prossimo turno.