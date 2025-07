Messi supera il record di Cristiano Ronaldo, la sfida continua: Leo segna e inventa assist irreali

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno dato vita ad una delle rivalità sportive più belle della storia del calcio e dello sport. Nonostante entrambi siano alla fine delle loro carriera e ora giochino in campionati minori rispetto a prima, la sfida sui record continua anche a migliaia di chilometri di distanza.

La scorsa notte Messi ha segnato l'ennesima doppietta con la maglia dell'Inter Miami, la sesta nelle ultime sette partite di MLS, e ha superato CR7 in una speciale classifica: con le due reti realizzate ai New York Red Bulls ha raggiungere i 764 gol in carriera senza considerare i calci di rigore, vale a dire uno in più del portoghese.

A riportare questa incredibile, e surreale, statistica, è Sports Illustrated: Messi è salito a quota 18 nella classifica marcatori del campionato statunitense ma in questa speciale classifica è riuscito a superare il rivale di sempre. Nella graduatoria che tiene conto anche dei tiri dal dischetto è ancora Cristiano Ronaldo a primeggiare con 938 gol a 865.

Non solo record per Messi: Leo fa gol e inventa assist

Nella partita dell'Inter Miami contro i New York Red Bulls, vinta dalla squadra allenata da Javier Mascherano per 5-1, il protagonista assoluto è stato Lionel Messi, che ha realizzato una doppietta e ha regalato due assist ai suoi compagni: in pratica la Pulce è entrata in quattro gol dei cinque realizzati dalla sua squadra.

Oltre alle due reti, una molto bella su assist di Busquets e dribbling al portiere; il numero 10 della nazionale argentina han deliziato i tifosi a stelle e strisce con un assist irreale per Jordi Alba: Messi ha trovato un corridoio tra le maglie della difesa dei NYRB che soltanto lui aveva visto e su quel passaggio solo l'ex compagno ai tempi del Barcellona poteva farsi trovare pronto per la ricezione e la battuta a rete.

Jordi Alba sembra sapere già cosa fare quanto Messi riceve il pallone e si butta in uno spazio che la Pulce trova con una semplicità immane.

Dopo la rete del terzino spagnolo è Leo a salire in cattedra con una doppietta insieme a Telasco Segovia, vecchia conoscenza del calcio italiano con un passato nella Sampdoria, che segna due reti anche lui.