Inter eliminata dalla Champions, Atletico ai quarti dopo i rigori: di Lautaro l’errore decisivo L’Atletico Madrid elimina l’Inter e vola ai quarti di finale di Champions League dopo una partita infinita decisa ai calci di rigore e finita 2-1 nei tempi regolamentari. Lautaro sbaglia l’ultimo rigore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1.836 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Atletico Madrid vola ai quarti di finale di Champions League dopo una partita infinita decisa ai calci di rigore e finita 2-1 ne tempi regolamentari. L'Inter era passata in vantaggio grazie al gol di Dimarco prima dell'immediato pareggio firmato Griezmann nel primo tempo. Nella ripresa Depay fa 2-1 e pareggia il risultato complessivo tra andata e ritorno ma Riquelme proprio allo scadere si divora la rete della qualificazione facendo disperare Simeone. Durante i tempi supplementari un'occasione per parte prima dei calci di rigore che hanno visto i Colchoneros trionfare dopo il penalty decisivo sbagliato da Lautaro che ha mandato la palla alta.

L'esultanza di Dimarco dopo il gol del vantaggio Inter.

Il primo tempo si chiude 1-1: Griezmann risponde a Dimarco

Il gol di Dimarco sembrava potesse dare all'Inter il vantaggio al termine del primo tempo ma Griezmann ha riportato il punteggio in parità. Avvio importante da parte dei Colchoneros che hanno subito sfiorato il gol con Lino che ha più volte messo in difficoltà Dumfries arrivando anche al tiro trovando però dalla sua parte la risposta di Sommer. L'Inter ci prova con lo stesso Dumfries che in due occasioni mette in difficoltà Oblak pravo a respingere le sortite offensive dell'olandese.

Il gol del vantaggio nerazzurro arriverà subito dopo al termine di un'azione bellissima orchestrata da Lautaro e Barella che al termina di una serie di scambi appoggia a rimorchio al centro per Dimarco che calcia col destro e batte il portiere per l'1-0. Il pareggio di Griezmann arriva subito dopo. Koke al volo offre una palla in avanti che trova la doppia deviazione di Pavard e Bastoni. L'attacante francese ne approfitta e col mancino in girata fredda Sommer. Il primo tempo si chiude col punteggio di 1-1.

La girata di Depay che beffa Sommer e fa 2-1.

Nel secondo tempo Depay scatenato manda la partita ai supplementari

Nella ripresa l'Atletico Madrid è più vivo che mai e va vicino al gol con la splendida giocata di Llorente che supera Dimarco con un sombrero, poi l'assist in mezzo per il destro del francese che cerca di piazzarla, ma è strepitoso Sommercapace di blocca in due tempi. Subito dopo ancora errore dell'Inter in mezzo al campo e transizione veloce dell'Atletico: Llorente crossa al centro per Morata che per fortuna dei nerazzurri calcia alto ma non si è accorto che alle spalle aveva Griezmann tutto solo. L'Atletico si rende pericoloso con Riquelme ma è Thuram a sbagliare.

L'attaccante francese si divora il gol del 2-1 dopo un assist al bacio di Thuram che imbecca l'ex M'Gladbach tutto solo in area di rigore ma la sua conclusione finisce altissima facendo disperare Inzaghi. Non c'è un attimo di pausa e se non fosse stato per Darmian l'Atletico avrebbe segnato con Depay che pronto a tirare è stato murato dal difensore nerazzurro. L'olandese poco dopo però trova il gol del 2-1 che pareggia i gol complessivi tra andata e ritorno grazie a un tiro in area di rigore su assist di Koke. E così si va ai supplementari.

Tempi supplementari

Thuram ha subito l'opportunità di segnare e su un bellissimo cross dalla destra sbaglia il tempo del colpo di testa e non inquadra la porta da buona posizione. L'Atletico reagisce con Depay scatenato il quale trova Sommer a sbarrargli la strada del gol. I Colchoneros non mollano ma è Lautaro ora ad andare vicino al gol. Il Toro sbuca alle spalle del difensore e colpisce di testa, mandando a lato di un soffio il suo tentativo. Partita più viva che mai anche se nel secondo tempo succede ben poco e si va ai calci di rigore.

Il rigore parato da Oblak a Sanchez.

Calci di rigore: Lautaro manda alto il rigore decisivo

Calhanoglu (INT) GOL

Depay (ATM) GOL

Sanchez (INT) PARATO

Saul Niguez (ATM) PARATO

Klaassen (INT) PARATO

Riquelme (ATM) GOL

Acerbi (INT) GOL

Correa (ATM) GOL

Lautaro (INT) ALTO