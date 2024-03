Simeone reagisce disperato all’errore di Riquelme nel finale di Atletico-Inter: non può crederci Simeone disperato si distende a terra dopo l’errore di Riquelme che ha calciato alto il pallone della qualificazione ai quarti di Champions. L’allenatore dell’Atletico Madrid non può crederci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Atletico Madrid ha trovato il gol del 2-1 proprio nel finale grazie a Depay. Una rete che ha portato le due squadre ai supplementari pareggiando il punteggio dell'andata. Ma l'Inter è stata graziata da Riquelme proprio allo scadere. Il giocatore, entrato in campo da poco, dopo l'assist al bacio di Griezmann manda alta la palla della qualificazione in modo incredibile. La reazione di Simeone è tutto un programma. Si stende a terra incredulo, sul suo volto la disperazione di quell'occasione fallita.

Al minuto 93 proprio allo scadere dei minuti regolamentari è ancora uno scatenato Griezmann sulla destra a creare l'occasione decisiva. Il francese pesca al centro dell'area di rigore Riquelme. Il giocatore, entrato da poco in campo, calcia un destro a botta sicura ma la palla finisce alta di un soffio lasciando tutto il Wanda Metropolitano senza parola. Troppa forza a quel tiro da parte del giovane centrocampista spagnolo 23enne che si mette le mani nei capelli per quell'errore. Simeone però ha un doppio dolore.

Simeone si mette in ginocchio prima di crollare a terra.

Oltre all'incredulità per aver visto buttare al vento quel pallone che poteva completare la rimonta e dare la qualificazione all'Atletico, Simeone subisce un infortunio. L'inviata di Prime, Alessia Tarquinio, sottolinea infatti come dopo quel tuffo sul prato del Wanda Metropolitano, l'allenatore dell'Atletico abbia subito un infortunio muscolare. Uno stiramento per la precisione secondo la giornalista che ha messo nella condizione l'allenatore argentino di zoppicare per tutto il resto dei tempi supplementari.

La dinamica della caduta di fatto è abbastanza strana. Simeone quasi accompagna Griezmann all'assist per l'accorrente Riquelme. Il Cholito guarda il suo giocatore e immagina di vedere già in rete quel pallone. Ha l'urlo dell'esultanza in gola ma non riesce a esploderlo poiché vede finire incredibilmente quella sfera nella curva dei tifosi Colchoneros. A quel volto sul suo volto c'è solo disperazione e anche dolore per quell'infortunio muscolare che forse non subiva da quando era ancora un calciatore.