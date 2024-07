La Federcalcio francese denuncia alla FIFA i cori dei giocatori dell’Argentina: “Razzisti e discriminatori”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Federcalcio francese denuncia alla FIFA i cori ‘razzisti e discriminatori' dei giocatori dell’Argentina durante i festeggiamenti dei giocatori dell’Albiceleste, che domenica hanno conquistato la 16esima Copa America della loro storia battendo 1-0 la Colombia grazie al gol di Lautaro Martinez.

L'estratto di una diretta Instagram di Enzo Fernandez, centrocampista della Seleccìon e del Chelsea, ha particolarmente indignato i francesi perché si sentono alcune canzoni con frasi razziste, che fanno riferimento alle origini africane di buona parte dei giocatori della nazionale Bleus.

Si tratta di una canzone che era cantata anche dai tifosi ai Mondiali in Qatar e che alcuni calciatori della Scaloneta hanno voluto replicare: nel video il testo e i toni discriminatori sono riconoscibilissimi e il video è stato tagliato per evitare casini ma è stato tutto inutile.

Il comunicato della FFF sui cori razzisti dei giocatori dell’Argentina

Ecco il contenuto della nota pubblicata sul sito ufficiale della Federazione francese da parte del presidente Philippe Diallo, che ha condannato con fermezza l’accaduto e ha fatto sapere che verrà presentato un reclamo alla FIFA: “Il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, condanna con la massima fermezza gli inaccettabili commenti razzisti e discriminatori che sono stati fatti contro i giocatori della squadra francese nel contesto di un coro cantato da giocatori e tifosi della squadra argentina dopo la sua vittoria in Copa America e trasmesso in un video sui social network. Di fronte alla gravità di queste osservazioni scioccanti, contrarie ai valori dello sport e dei diritti umani, il presidente della FFF ha deciso di interpellare direttamente la controparte Argentina e la FIFA e di presentare una denuncia in tribunale per insulti a carattere razziale e discriminatorio".