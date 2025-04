video suggerito

Spagna accusata di aver manipolato i punteggi per le sedi del Mondiale 2030: FIFA pronta a cambiare La Federcalcio spagnola è stata accusata di aver manipolato i punteggi per le sedi del Mondiale 2030: FIFA pronta a cambiare due stadi rispetto a quelli stabili inizialmente.

A cura di Vito Lamorte

Estadio Metropolitano di Madrid.

Il Mondiale 2030 è stato assegnato a Spagna, Portogallo e Marocco. Mancano ancora diversi anni per lo svolgimento della manifestazione ma la federcalcio spagnola da qualche giorno è stata travolta da un mare di polemiche in seguito di un’inchiesta del quotidiano spagnolo El Mundo sul processo di selezione delle città ospitanti per il paese iberico: in base a quanto riportato dal noto giornale, la RFEF avrebbe manipolato i criteri di valutazione per escludere Vigo dalle sedi selezionate e favorire San Sebastián.

Subito è arrivata la smentita per affermare la correttezza della gestione, ma la direttrice della candidatura al Mondiale 2030, María Tato, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni. In questi giorni è stato diffuso l’audio di una riunione avvenuta il 25 giugno 2024, in cui Tato discute con l’ex calciatore Fernando Sanz, membro della commissione di selezione, sui criteri di valutazione imposti dalla FIFA.

Estadio Balaidos di Vigo.

Mondiale 2030, i parametri per giudicare le sedi e lo scandalo

Le sedi per ospitare una partita di Coppa del Mondo vengono decise in base a diversi parametri, tra cui la necessità di lavori negli stadi, la capienza, l’esperienza nell’organizzazione di grandi eventi e i collegamenti di trasporto. In una registrazione pubblicata da El Mundo, in merito al processo di selezione, c'è un passaggio in cui Tato afferma: "Cercheremo di mettere dei valori su Excel per vedere cosa viene fuori. Questa è solo la prima delle 800 prove che faremo fino a ottenere il risultato che vogliamo".

Dopo questa riunione, nella lista provvisoria, Vigo era in undicesima posizione davanti a San Sebastián: lo stadio Balaídos aveva ottenuto 10,2004 punti, piazzandosi davanti alla Anoeta; ma 48 ore dopo nella nuova riunione della commissione la classifica ufficiale vedeva San Sebastián superare Vigo con un punteggio salito a 10,6026.

Questa vicenda ha sollevato gravi interrogativi sulla trasparenza della candidatura spagnola e potrebbe portare a un intervento e nuove revisioni da parte della FIFA.

L'assegnazione della Coppa del Mondo 2030.

La FIFA può sostituire gli stadi di Madrid e Malaga con Vigo e Valencia

Secondo un documento riservato, intitolato "Panoramica dei requisiti per l'organizzazione", visionato dal quotidiano AS, la FIFA ha il potere di cambiare unilateralmente le città ospitanti della Coppa del Mondo del 2030. Saranno undici gli stadi spagnoli che ospiteranno le partite dei Mondiali e nove le città, con Madrid e Barcellona che inizialmente avranno due stadi ciascuna: c'è il dubbio sul Metropolitano della capitale spagnaola e la Rosaleda di Malaga.

L'Atlético Madrid sta valutando se sarebbe più redditizio, dal punto di vista economico, utilizzare il suo stadio per concerti e altri eventi piuttosto che metterlo a disposizione della FIFA per due mesi interi, come previsto dalla normativa. Per quanto riguarda La Rosaleda di Malaga, deve essere ampliato di 10.000 spettatori per raggiungere la capienza di 40.000 posti richiesta dalla FIFA, ma ci sono due problemi: il costo economico del progetto e la necessità di trovare uno stadio alternativo in cui il Malaga possa giocare durante i lavori di ampliamento. In questo caso potrebbero entrare in gioco le due città rimaste fuori, ovvero Vigo e Valencia.

Il logo della FIFA nella sede di Zurigo.

Gli stadi spagnoli che la RFEF ha presentato alla FIFA per il Mondiale del 2030 sono il Bernabeu e il Metropolitano di Madrid, Cornellà-El Praet e Camp Nou di Barcellona, San Mames di Bilbao, Anoeta di San Sebastian, Romareda di Saragozza, Riazor di La Coruña, La Cartuja di Siviglia, La Rosaleda di Malaga e Gran Canaria di Las Palmas.

Il Marocco ospiterà le partite della Coppa del Mondo a Casablanca, Rabat, Tangeri, Agadir, Fez e Marrakech, mentre per il Portogallo sono stati scelti stadio Do Dragao di Oporto e gli stadi Da Luz e José Alvalade di Lisbona.