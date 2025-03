video suggerito

Perché Paulo Fonseca, squalificato 9 mesi, sarà regolarmente sulla panchina del Lione in Europa League Paulo Fonseca è stato sospeso per 9 mesi dalla Federcalcio Francese e inibito fino al prossimo 15 settembre di poter entrare negli spogliatoi. Eppure è regolarmente sulla panchina del Lione in Europa League: il motivo è nel mancato coinvolgimento della FIFA.

A cura di Alessio Pediglieri

Paulo Fonseca è stato oggetto di una pesantissima squalifica a seguito del suo inaccettabile comportamento nel corso della partita di Ligue 1 tra il suo Lione e il Brest: l'ex tecnico del Milan si è scagliato come una furia contro l'arbitro in un faccia a faccia feroce che gli è costata la lunga punizione: 9 mesi lontano dal campo, fino al prossimo 15 settembre inibito a entrare anche negli spogliatoi. Tutto questo però non si ripercuoterà in campo europeo e così potrà sedere serenamente sulla panchina del club francese impegnato in Europa League.

Molti sono rimasti stupiti nel leggere le formazioni ufficiali di Steaua Bucarest-Lione, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 6 marzo, con in panchina il nome di Paulo Fonseca. Come può essere possibile? Il tecnico portoghese solo qualche giorno prima aveva ricevuto dalla Federazione Francese una mega squalifica fino al prossimo novembre. Sconcerto e dubbi che si possono risolvere abbastanza facilmente andando a vedere cosa dicono i regolamenti sia federali che internazionali. Perché se è vero che che la FFF ha usato il pugno di ferro senza indugio su Fonseca, è pur vero che la FIFA non è stata coinvolta nella decisione.

La squalifica di Fonseca valida solamente per la Ligue 1

Nel contesto generale, quando avvengono situazioni del genere, soprattutto nel momento in cui chi è coinvolto (giocatore, dirigente o allenatore) poi si ritrova a lasciare il campionato in cui è avvenuto il fatto contestato, si può deferire formalmente la questione alla Commissione Disciplinare FIFA. Il tutto per richiedere che l'eventuale sospensione in corso della persona interessata continui ad applicarsi anche al nuovo campionato estero e venga applicata dalla nuova Federazione di riferimento. Ma è una misura che varia, non c'è una legge automatica. Di fatto, la FFF non ha mai avanzato alcuna richiesta di proroga della squalifica da estendersi anche in chiave europea, visto che Fonseca allena in Francia ed è appena arrivato a Lione, con una stagione ancora lontana dalla sua conclusione.

Cosa dovrebbe succedere per estendere la squalifica in Europa

La Federcalcio Francese potrebbe insistere affinché la squalifica di 9 mesi possa venire applicata anche nelle Coppe – nella fattispecie del Lione in Europa League – ma dovrebbe comunque aspettare che vengano completate tutte le procedure. Il Lione, infatti, ha già annunciato che dovrebbe presentare ricorso contro la sanzione presso la commissione d'appello superiore della FFF e avviare un procedimento procedurale al tribunale amministrativo per cercare di far ridurre la lunghissima sospensione del suo allenatore. Tempi lunghi e verdetti incerti che anche la FIFA sarebbe costretta ad attendere: per questo motivo, Fonseca dovrebbe poter allenare normalmente sui campi di Europa League almeno fino alla fine della stagione.