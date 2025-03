video suggerito

Paulo Fonseca si prende 9 mesi di squalifica: sospensione gigantesca per l’allenatore del Lione L’allenatore portoghese è stato sospeso per 9 mesi. Paulo Fonseca, che aveva aggredito l’arbitro, non potrà sedere sulla panchina del Lione fino al prossimo 30 novembre. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

La mazzata era attesa ed è puntualmente arrivata. Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan, ora in sella sulla panchina del Lione è stato squalificato per 9 mesi! Il tecnico portoghese sarà fermo fino al 30 novembre. Fonseca paga a caro prezzo lo scontro che ha avuto con l'arbitro Millot durante la partita con il Brest.

Fonseca faccia a faccia con l'arbitro in Lione-Brest

Il Lione dunque perde per tanto tempo il suo allenatore, e non è detto che Fonseca resti sulla panchina dei bianco-rossi dopo questa pesante sanzione. Il fattaccio che ha portato a questo stop è datato domenica 2 marzo, quando il Lione ha giocato con il Brest. Nel corso del match il portoghese ha perso letteralmente la testa, dopo essere stato ammonito per proteste è stato espulso per aver affrontato faccia a faccia l'arbitro Benoit Millot. Qualcosa di forse mai visto su un campo di calcio. Fonseca sembrava davvero fuori dalla grazia. Un contatto ravvicinato, che ha portato subito al rosso e rapidamente anche all'intervento dei calciatori del Lione che hanno provato a placare il tecnico.

L'arbitro era stato durissimo dopo Lione-Brest

Che l'ex di Roma e Milan subisse una stangata era praticamente certo. Si parlava di sette mesi di squalifica, e invece lo stop sarà più lungo, anche se il Lione con ogni probabilità presenterà un ricorso. L'arbitro Millot a caldo aveva detto: "Ha questo atteggiamento ancora più impressionante, quello di provare a tirare un pugno, in realtà. Una testata. I giocatori vengono a portarlo via, anche gli agenti di sicurezza, mi sembra, come forse i membri del suo staff". La sanzione è più pesante del previsto. Ora tocca capire cosa accadrà. Il presidente Textor potrebbe anche decidere di sollevarlo dall'incarico.