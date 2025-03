video suggerito

Fonseca è una furia contro l'arbitro, lo affronta faccia a faccia: viene espulso nel finale Poco prima dell'intervallo Fonseca si è lasciato travolgere dal nervosismo per un fallo fischiato al Brest: è nato uno scontro duro con l'arbitro che nel finale lo ha anche espulso.

A cura di Ada Cotugno

La partita di Paulo Fonseca ha preso una bruttissima piega nonostante la vittoria del Lione. L'allenatore ha perso la testa nel finale, quando la sua squadra era in vantaggio, e dopo essere stato ammonito nel finale del primo tempo è stato espulso per le proteste contro l'arbitro Benoit Millot: lo ha affrontato faccia a faccia mentre era fuori di sé, senza però mettergli mai le mani addosso, una situazione che potrebbe portargli qualche giornata di squalifica.

Pochi minuti prima dell'intervallo il portoghese è diventato una furia contro il direttore di gara che ha deciso di affrontare a muso duro prendendosi anche un cartellino giallo per proteste. Dopo il giallo il tecnico si era calmano, ma nel finale un'altra decisione arbitrale gli ha fatto completamente perdere la testa.

Fonseca affronta l'arbitro e viene espulso

Tutto è cominciato al 41′, quando Lione e Brest erano ancora fermi sull'1-1 dopo i gol di Lacazette e Lala. L'arbitro ha fischiato un fallo contro la squadra di Fonseca che è balzato immediatamente in piedi a bordocampo per protestare: non ha accettato la decisione del direttore di gara e ha espresso il suo disappunto con molta veemenza, affrontandolo addirittura faccia a faccia in un modo piuttosto diretto.

Il confronto è stato acceso ma è durato soltanto qualche secondo e si è spento quando l'arbitro ha deciso di ammonire l'allenatore portoghese per proteste. Dopo il cartellino giallo tutto è rientrato, ma Fonseca si è riacceso proprio nei minuti finali della partita. L'arbitro valutava un potenziale rigore per il Brest (che non è stato assegnato) assieme al VAR e questo ha fatto scattare il portoghese che è tornato da lui per scontrarsi faccia a faccia prendendosi un rosso diretto. Anche stavolta l'ex Milan è stato piuttosto brusco nei modi e l'espulsione potrebbe portargli anche qualche giornata di squalifica.