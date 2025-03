video suggerito

Alisson lascia il Brasile per commozione cerebrale: sviene dopo lo scontro con un avversario Alisson salterà la partita contro l'Argentina dopo lo scontro di testa con un avversario: dovrà rispettare il protocollo FIFA per il trauma cranico subito.

A cura di Ada Cotugno

La sosta per le nazionali stava riservando una bruttissima sorpresa ad Alisson che è collassato in campo mentre stava giocando con il Brasile: durante un'uscita il portiere si è scontrato di testa contro un giocatore della Colombia e per entrambi è andata malissimo, dato che hanno riportato un trauma cranico che gli impedirà di giocare la seconda partita prevista in questo turno.

Sono stati attimi di grande apprensione per i tifosi e i giocatori presenti in campo: sia il numero uno del Liverpool che Davinson Sanchez, giocatore colombiano del Tottenham, sono stramazzati a terra privi di sensi dopo di essersi scontrati testa contro testa a dieci minuti dalla fine della partita e sono stati costretti al cambio. Secondo il protocollo della FIFA, particolarmente rigido per le concussioni, Alisson è stato rispedito a casa per ulteriori accertamenti.

Alisson torna a Liverpool per un trauma cranico

Commozione cerebrale è stata la prima diagnosi dello staff medico del Brasile che ha accompagnato il portiere a svolgere immediatamente tutti gli accertamenti medici dopo lo scontro di testa con un giocatore della Colombia sugli sviluppi di un calcio di punizione. Sanchez ha avuto la peggio perché è stato portato via in barella, mentre Alisson è uscito sulle sue gambe ma visibilmente sconvolto per la botta che si era procurato.

Anche lui ha perso i sensi ed è rimasto a terra per qualche secondo, prima di essere trascinato in ospedale per tutte le visite mediche che hanno confermato la contusione alla testa. In questo caso il protocollo FIFA è chiarissimo: il portiere è stato rispedito a Liverpool, come confermato dallo stesso club, per ulteriori accertamenti e dovrà stare fermo per almeno 5 giorni secondo il regolamento. Per rispettare il periodo di riposo dunque salterà il big match contro l'Argentina e rischia di dover restare ai box anche in campionato.