video suggerito

Calciatore molestato fisicamente dai tifosi mentre batte un calcio d’angolo: “Subito un atto inaccettabile” L’episodio è avvenuto durante una partita della Primera Federacion spagnola. Il giocatore del Celta Fortuna viene infastidito e toccato dai sostenitori avversari, l’agente della sicurezza lo invita a non farci caso e a continuare a giocare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Raul Blanco Juncal è il calciatore del Celta Fortuna che allo stadio di Tarragona sarà protagonista, suo malgrado, di un brutto episodio avvenuto per l'atteggiamento provocatorio e irrispettoso dei tifoso della squadra di casa. È successo tutto durante la partita della Primera Federacion spagnola (la terza divisione del calcio iberico), con il Nastic in vantaggio per 1-0.

Il giocatore ospite va a battere un calcio d'angolo: prende la palla, la sistema e fa qualche passo indietro prima di calciare ma deve fermarsi. Sugli spalti, che sono molto vicini al terreno di gioco, c'è un gruppetto di tifosi che sorride e inizia a pungolarlo. Dalle parole passano ai fatti: uno di loro si sporge e prima da un pizzico sulla schiena del giocatore poi lo infastidisce dandogli un colpetto sulla nuca.

La reazione di Blanco è immediata: si volta, affronta a muso duro quelle persone, viene fermato dall'assistente di linea che ha visto tutto. Sono attimi concitati, interviene anche un agente della sicurezza privata che è sul rettangolo verde. In quel momento la situazione diventa grottesca: l'uomo si avvicina al centrocampista, gli mette una mano sulla spalla, lo invita a non dare peso alla cosa e pensare solo a battere il corner.

Nulla, però, viene rimproverato agli autori di quel gesto, né vengono identificati e invitati a lasciare lo stadio o, almeno, quella zona degli spalti. Anzi, continuano a irridere il calciatore restando con le braccia sulla balaustra, come affacciati al balcone di casa.

Blanco rimette in gioco la sfera, il gioco riprende ma quanto capitato è l'ennesimo episodio surreale che si verifica nel calcio iberico e sottolinea gli atteggiamenti di intolleranza da parte dei sostenitori. Clamoroso fu quanto subito da Ocampos (al quale un fan infilò un dito tra le natiche), non è stato da meno la situazione spiacevole all'interno dello stadio di Tarragona. Con un messaggio su Instagram il calciatore del Celta Fortuna darà sfogo a tutta la propria amarezza.

Desidero esprimere la mia preoccupazione per l'episodio accaduto al Nou Estadi Costa Daurada, durante la partita Gimnàstic Tarragona – Celta Fortuna, poiché nel corso del match sono stato oggetto di un atto irrispettoso da parte di alcuni spettatori. Come sportivo – si legge – ho la responsabilità di rappresentare non solo la mia società, ma anche tutti coloro che amano questo sport, e non posso ignorare questo tipo di comportamento che mina i principi basilari su cui è costruito il calcio. Faccio appello alla coscienza di tutti i tifosi affinché ciò non accada più perché è importante tenere un clima di civiltà e di rispetto e trasmettere valori, esempi positivi. Ringrazio quanto mi hanno mostrato solidarietà. Insieme possiamo contribuire a costruire un ambiente migliore intorno al calcio.