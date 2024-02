Molestia fisica di un tifoso a Ocampos, polverone in Spagna: “Chi facciamo entrare negli stadi?” Brutto episodio durante Rayo Vallecano-Siviglia: mentre Ocampos si accingeva a battere una rimessa laterale, un tifoso ha allungato la mano e infilato un dito tra le natiche del giocatore. “Spero che la Liga prenda la questione molto sul serio, come per il razzismo. E se fosse successo nel calcio femminile?”, si è sfogato l’ex milanista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

"E se fosse successo nel calcio femminile? Spero che la Liga prenda la cosa sul serio": le parole attonite di Lucas Ocampos, cui fanno seguito quelle del suo allenatore Quique Sanchez Flores, danno il senso di qualcosa di mai visto a margine di una partita di alto livello. Qualcosa di molto grave che ha lasciato il calcio spagnolo sotto shock. Rayo Vallecano-Siviglia sarà ricordata non per la vittoria andalusa, ma per l'orribile gesto compiuto da un tifoso della squadra di casa nei confronti del 29enne argentino ex Milan. Una vera e propria molestia fisica: le immagini lasciano poco all'immaginazione. Mentre Ocampos si accinge a battere una rimessa laterale, un giovane tifoso alle sue spalle allunga la mano e infila un dito tra le natiche del giocatore.

Il video dell'episodio è dilagato immediatamente sui social, provocando un oceano di reazioni. Il match era alla mezzora del primo tempo, sul punteggio di 1-1 (sarebbe poi finito 2-1 per il Siviglia, che grazie alla doppietta di En-Nesyri si è tirato momentaneamente fuori dalla zona retrocessione), quando l'esterno argentino ha preso il pallone a bordo campo per battere con le mani una rimessa laterale. In quel momento un ragazzo alle sue spalle ha messo in atto la molestia, mentre tutti gli altri spettatori assistevano alla scena sbigottiti.

Ocampos si è subito girato ed è riuscito a non reagire in maniera veemente, limitandosi ad un rimprovero, mentre il tifoso del Rayo Vallecano faceva lo gnorri. "Mi sono trattenuto perché ho due figlie e spero che domani non succeda a loro", ha poi detto il giocatore, aggiungendo che se avesse reagito male avrebbe finito la stagione, per quanto lunga sarebbe stata la sua squalifica. In quel frangente l'arbitro della partita, Hernandez Maeso, ha dovuto informare della situazione il delegato della squadra di casa e potrebbero esserci conseguenze pesanti per il tifoso.

"Le immagini sono state viste, spero che la Liga prenda la questione molto sul serio, come per il razzismo – ha detto l'ex milanista – C'è sempre un pazzo, non tutti i tifosi sono così. Se succede nel calcio femminile sappiamo cosa può accadere. Quindi speriamo che prendano tutti i provvedimenti necessari e che uno stupido non macchi una tifoseria che si è sempre comportata molto bene".

Sulla questione si è pronunciato in maniera molto severa anche il tecnico del Siviglia Quique Sanchez Flores: "Bisogna chiedersi cosa succede alla mente delle persone, siano esse giovani o anziane. Cosa sta succedendo, dov'è la sicurezza, chi lasciamo entrare? Sono molto preoccupato, ci auguriamo che non succeda più".