video suggerito

Nadal strapazza il rivale di 21 anni più giovane e ritrova il sorriso: “Questo mi fa sentire benissimo” Il tennista spagnolo è sceso in campo nel torneo 1000 di Madrid e al primo turno ha vinto 6-1 6-0 con l’americano Darwin Blanch, classe 2007. Nadal affronterà de Minaur nel secondo turno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ATP Masters 1000 Madrid di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rafa Nadal supera il primo turno del torneo 1000 di Madrid. L'ex numero 1 del mondo ha sconfitto con il punteggio di 6-1 6-0 il giovanissimo tennista americano Darwin Blanch. Un risultato nettissimo che non dà sufficienti risposte sullo stato di salute del giocatore spagnolo, che però già sabato contro de Minaur dovrà provare ad alzare il suo livello. Ma questo già basta a Nadal, che per la prima volta dopo tanto tempo ha ritrovato il sorriso, si spera durerà.

Alla vigilia ha tenuto una conferenza stampa schietta nella quale ha detto che se sarà in queste condizioni al Roland Garros non giocherà e che a Madrid c'è per riconoscenza nei confronti di un torneo e di una città che lo hanno sempre supportato. Contro Blanch è stato un allenamento agonistico puro. Ha giocato bene, ha colpito in modo pulito e puntuale e in un paio di occasioni è stato formidabile con una serie di punti vinti alla sua maniera.

Ma il test non è eccessivamente probante. 6-1 6-0 in un'ora e tre minuti, ora c'è de Minaur, che lo ha sconfitto pochi giorni fa nel torneo di Barcellona, testa di serie numero 10. Dopo l'ovazione Nadal ha rilasciato un'intervista in campo e lì per la prima volta dopo tanto tempo si è mostrato positivo e ha usato parole piene di speranza: "È ottimo. Per me, dopo come sono andate le cose negli ultimi anni, ogni volta che ho la possibilità di scendere in campo in questo fantastico stadio con un supporto incondizionato significa molto per me. Cercando di godermi ogni momento. Domani ancora un giorno di allenamento qui e dopodomani sarò di nuovo in campo. Questo mi fa sentire benissimo".

Poi ha elogiato Blanch, classe 2007, che ha disputato il secondo incontro della sua carriera a livello professionistico: “Penso che oggi ho giocato contro qualcuno con un grande futuro davanti a sé. Oggi ha commesso degli errori. Ho cercato di essere lì e di essere solido tutto il tempo senza correre molti rischi. Felice di aver finito. Gli auguro tutto il miglior futuro".