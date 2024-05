Real Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni

video suggerito

Tempo di Champions League e di semifinali di ritorno oggi, mercoledì 8 maggio, per conoscere la seconda finalista tra Real Madrid e Bayern Monaco. La partita si disputa al Bernabeu, con calcio di inizio alle 21:00 e diretta esclusiva Tv e streaming su Amazon Prime Video.

Di fronte a quasi 84 mila spettatori, questa sera il Real Madrid fresco vincitore del campionato spagnolo con la sua 38a Liga, sfiderà il Bayern Monaco per decidere chi andrà a Wembley per giocarsi la finale di Champions League. Si tratta della semifinale di ritorno, dopo l'andata che si è disputata a Monaco dove gli spagnoli hanno chiuso 2-2 recuperando nel finale una serie che resta apertissima a qualsiasi risultato. La squadra di Ancelotti è rimasta imbattuta negli ultimi otto incontri disputati contro il Bayern Monaco in Champions League con 6 vittorie e 2 pareggi. Di fronte al proprio pubblico, non ha perso nessuna delle ultime sette partite disputate contro i bavaresi, vincendone ben sei.

Partita: Real Madrid-Bayern Monaco

Quando: mercoledì 8 maggio 2024

Dove: Stadio Bernabeu (Madrid)

Orario: 21:00

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League, semifinale ritorno

Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in diretta TV

La semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco si può seguire in diretta in TV attraverso il servizio in esclusiva su Amazon Prime Video. Con telecronaca di Sandro Piccinini coadiuvato nel commento tecnico da Massimo Ambrosini.

Real Madrid-Bayern Monaco, dove vederla in diretta streaming

Real Madrid-Bayern Monaco si può seguire anche in live streaming, solo e sempre a pagamento per abbonati. Diretta su Amazon Prime Video con i consueti pre e post partita da bordo campo live dal Bernabeu.

Champions League, le probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco

Sfida decisiva dopo il 2-2 dell'andata con una qualificazione per la finale di Wimbledon in perfetto equilibrio. Nuova partita a scacchi tra Ancelotti e Tuchel, con il Real che punta ancora su Bellingham alle spalle del tandem offensivo tutto brasiliano Vinicius Junior-Rodrygo. In mediana ancora chiavi a Kroos, con panchina per Modric. Tuchel con qualche grattacapo in difesa visto che de Ligt non è al meglio e appare confermato Kim, nonostante la pessima prova a Monaco.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Müller, Musiala; Kane. All. Tuchel