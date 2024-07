Epica vittoria di Sonego, a Umago litiga con l’avversario e vince con i crampi giocando da fermo

video suggerito

Lorenzo Sonego si è qualificato per gli ottavi dell'ATP 250 di Umago. Il tennista italiano ha vinto il tie-break decisivo con il croato Poljicak in un incontro altamente polemico.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Sonego non sta vivendo una grande annata e per questo ha perso anche la possibilità di disputare le Olimpiadi in singolare e soprattutto in doppio, dove avrebbe giocato in tandem con Jannik Sinner. Il tennista italiano questa settimana è a Umago, dove è tornato al successo e lo ha fatto in modo epico, vincendo un incontro infinito, annullando tre matchpoint e giocando il tie-break con i crampi.

Sonego agli ottavi di Umago, super vittoria con Poljicak

Sonego è volato a Umago, un luogo meraviglioso, in Istria, e al primo turno ha sfidato la wild card locale Mili Poljicak, campione juniores due anni fa a Parigi ma mai sbocciato. Partita tirata, il giovane croato gioca la partita della vita, Sonego risponde colpo su colpo. Lorenzo vince il primo set 6-2, Poljicak il secondo al tie-break e il tie-break decide anche il terzo set.

Sonego ha i crampi e vince, Polijcak si arrabbia

L'italiano grazie pure alla sua esperienza si porta sul 5-2, è avanti, vede la vittoria, ma in quel momento, complice forse anche il gran caldo, accusa i crampi a una gamba e chiede l'intervento del fisioterapista. L'avversario protesta, l'ausilio c'è, ma dura poco. Poi si riparte. Sonego è in difficoltà, Polkicak si porta sul 5-5 e poi si mette avanti, 6-5 matchpoint. Annullato. C'è un altro matchpoint, Sonego annulla pure quello. Sul 9-9 c'è un altro cambio di campo. Sonego si trascina, è praticamente fermo sulle gambe, i crampi lo attanagliano.

Ma arriva la magia, risposta vincente da fermo e matchpoint per lui. Servizio potente, diritto e vittoria. Non è certo la partita della sua vita, ma è un successo questo che gli dà tanta fiducia e magari gli ridà slancio per il resto della stagione, ora affronterà il francese Muller, che domenica in un incontro polemico ha eliminato Arnaldi.