L'italiano Federico Cinà a 17 anni brilla nel Masters 1000 di Miami: batte Comesana al debutto assoluto Il 17enne italiano Federico Cinà al debutto assoluto nel circuito batte in due set l'esperto Comesana a Miami diventando così il rpimo tennista del 2007 a vincere un match in Masters 1000.

A cura di Michele Mazzeo

Nel momento in cui, causa squalifica, deve fare a meno del numero uno del mondo Jannik Sinner, l'Italia del tennis trova un nuovo protagonista del tutto inatteso. A brillare nel primo turno del Masters 1000 di Miami è infatti la stella di Federico Cinà, il 17enne palermitano al debutto assoluto nel circuito ATP che in due set, con due tie-break, si è sbarazzato dell'esperto argentino numero 67 del ranking Francisco Comesana, guadagnandosi l'accesso al secondo turno dove affronterà l'ex top-10, testa di serie numero 14 in tabellone, Grigor Dimitrov.

Il siciliano, reduce dalla finale nel Challenge di Hersonissos, entrato in tabellone con una wild card, ha dunque regalato la prima grande sorpresa del torneo mostrando un tennis di qualità e gestendo al meglio i momenti difficili con cui ha dovuto fare i conti nel corso dell'ora e cinquanta minuti in cui è stato in campo, prima salvando un set point nel primo set che avrebbe potuto cambiare il corso del match e poi soprattutto nel finale quando ha avuto i crampi alla gamba sinistra ma è riuscito comunque a trascina al tie-break il parziale per poi chiudere l'incontro piazzando cinque punti consecutivi.

Una primissima vittoria che è già a suo modo storica quella ottenuta da Federico Cinà a Miami. Il successo contro Comesana gli ha infatti consentito di diventare il primo tennista classe 2007 a vincere un match in un Masters 1000. Altra gioia in terra statunitense a distanza di 10 anni dunque per Francesco Cinà, padre e allenatore del giovane talento azzurro. Quest'ultimo infatti era il coach di Roberta Vinci quando batté la leggendaria Serena Williams guadagnandosi la finale degli US Open del 2015. Questa volta però, probabilmente, la soddisfazione per lui è doppia dato che a quella dell'allenatore si aggiunge anche quella del papà che vede il proprio figlio, considerato fin da juniores uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale, debuttare nel circuito ATP in un Masters 1000 a soli 17 anni con una vittoria.