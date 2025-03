Federica Brignone è favolosa, vince e domina il gigante di Are: è la 36a vittoria in Coppa del mondo

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Federica Brignone non si ferma più, è sempre l'azzurra la grande protagonista della Coppa del mondo di sci. Ad Are, in Svezia il gigante femminile è stato dominato dalla Brignone che ha vinto la sua 36ma gara di Coppa del mondo dominando prima e seconda manche. Sofia Goggia, invece, seconda nella prima discesa, sbaglia in maniera determinante e va fuori e finisce 28esima. Al terzo posto Lara Colturi dietro invece la Robinson. Al momento sono 322 adesso i punti di vantaggio per Federica Brignone su Lara Gut-Behrami nella classifica di Coppa del mondo.

Federica Brignone ha vinto 9 gare in questa stagione, cinque delle quali in gigante andando ormai vicinissima al record di Alberto Tomba a quota 11. La ‘Regina delle nevi' è quasi imprendibile tanto da arricare a +322 in classifica generale su Lara Gut-Behrami: 1.294 i punti della valdostana contro i 972 della ticinese. Come racconta la Rai, è stata invece squalificata l’azzurra Marta Bassino, quattordicesima dopo la prima manche. I controlli tecnici della Fis hanno evidenziato una contaminazione eccessiva da fluoro sui suoi sci, in contrasto con il regolamento, e l’hanno esclusa falla seconda frazione.

Federica Brignone ha dunque fatto il vuoto dietro di sé in classifica lasciandosi praticamente tutte alle spalle. In generale, l'Italia, contando uomini e donne, ha già vinto 13 gare quest’anno in Coppa del Mondo. Il record è di 17 ma sarà durissima raggiungerlo da qui a fine stagione, ma non impossibile. Nel frattempo la Brignone domani non disputerà lo slalom. L’appuntamento è da giovedì 13 a sabato 15 marzo con una discesa e due superG a La Thuile in Valle d’Aosta. L’azzurra, matematicamente, potrebbe chiudere i giochi proprio a casa sua in modo incredibile.

L'incredibile performance di Federica Brignone

La Brignone d'altronde ha macinato record su record fino a questo momento imponendosi inoltre per la prima volta in una tappa di Coppa del mondo partendo con il pettorale 1. Dal gigante disputato e vinto proprio un anno fa sullo stesso tracciato svedese, Brignone è sempre arrivata davanti a tutte le avversarie nelle gare di specialità che ha portato a termine: Saalbach, Soelden, Semmering, poi le due volte al Sestriere e ancora Are, con le sole uscite di Killington, Kranjska Gora e Kronplatz. Insomma, davvero favolosa.