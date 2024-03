Nadal si ritira da Indian Wells, il suo corpo non ce la fa: l’ultimo video era sconfortante Il campione spagnolo ha condiviso sui social il messaggio doloroso: “Non posso più mentire a me stesso e ai miei tifosi. Mi mancherete”. Per il secondo anno consecutivo non partecipa al Masters 1000 californiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Masters 1000 di Indian Wells perde uno dei protagonisti più attesi. Rafa Nadal ha annunciato il ritiro dal torneo in California. Non ce la fa, non si sente pronto per competere ai massimi livelli. "Non posso più mentire a me stesso, né ai miei tifosi", basta questa frase del messaggio condiviso sui social per comprendere quale sia lo stato emotivo dell'uomo e del campione che ha consapevolezza dei propri limiti, delle pecche che inficiano la sua condizione fisica, a 37 anni, ostacolano il talento e zavorrano la passione per il tennis. Qualità che lo hanno spinto nell'Olimpo dei più forti al mondo ma adesso Lo spagnolo deve arrendersi.

Il sospetto che non fosse abbastanza preparato per giocare era arrivato anche da alcuni video circolati in rete: ripreso nel corso di una sessione di allenamento a basso ritmo, aveva mostrato qualcosa di anomalo per la postura e i movimenti in particolare al servizio.

Nadal aveva giocato domenica scorsa a Las Vegas una partita d'esibizione contro Carlos Alcaraz (detentore dell'ultima edizione di Indian Wells) e aveva dato l'impressione di aver raggiunto un buon livello di forma al netto della sconfitta con il connazionale. Gli acciacchi e gli infortuni, però, non gli hanno mai dato tregua trasformando la sua presenza nel circuito in una grande incognita. Non può programmare il futuro, non può andare più in là del singolo torneo. Decide volta per volta, null'altro può fare.

Leggi anche Sinner è già a Indian Wells e a sorpresa si allena con il direttore del torneo

È con grande tristezza che devo ritirarmi da questo fantastico torneo. Tutti sanno quanto mi piace questo posto e quanto mi piace competere qui. Questo è anche uno dei motivi per cui sono venuto molto presto qui per allenarmi e cercare di prepararmi.

Il campione di Manacor era entrato nel main draw beneficiando del ranking protetto e avrebbe dovuto debuttare oggi contro il canadese Milos Raonic. Invece è arrivato il forfait che è stato duro da ammettere e più ancora da comunicare. A Indian Wells ha vinto per tre volte in carriera.

Ho lavorato duro e mi sono allenato e sapete tutti che ho fatto un test questo fine settimana ma non mi sento pronto per giocare ai massimi livelli in un evento così importante. Non è una decisione facile, è dura in effetti, ma non posso mentire a me stesso e alle migliaia di fan. Mi mancherete tutti e sono sicuro che il torneo sarà un grande successo.

Dopo l'assenza agli Australian Open e al torneo di Doha di due settimane fa, l'iberico non lascia traccia sportiva di sé anche in California. Non a causa di un infortunio specifico ma per le sensazioni negative che avverte, quella mancanza di fiducia che gli ha suggerito di non rischiare.

È il secondo anno consecutivo che Nadal resta fuori dal tabellone di Indian Wells. Eccezion fatta per il test fatto con Alcaraz, l'ultima partita ufficiale dello spagnolo risale al 5 gennaio scorso a Brisbane, quando riportò un infortunio muscolare. A prendere il suo posto nel Masters 1000 in California sarà l'indiano Sumit Nagal.