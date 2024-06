video suggerito

Berrettini e Nadal discutono davanti a Federer per colpa di Sonego: “Credimi, non lo fa apposta” Nei giorni dell’addio al tennis di Roger Federer è stato protagonista, suo malgrado, anche Lorenzo Sonego, tirato in ballo in una discussione tra Roger e Nadal, con Berrettini avvocato difensore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roger Federer ha lasciato il tennis ufficialmente nel settembre del 2022, quando giocò un doppio nella Laver Cup in tandem con Rafa Nadal. Pochi giorni fa su Prime Video è uscito un documentario su Re Roger, dal titolo "Federer: Twelve Final Days". Un bel documentario che racconta gli ultimi giorni da tennista di uno dei più grandi sportivi della storia. C'è anche il dietro le quinte di quella Laver Cup e si vede una chiacchierata tra Federer, Nadal e Berrettini, che parlano di Lorenzo Sonego, che pochi mesi prima aveva avuto un battibecco con lo spagnolo.

L'addio di Federer alla Laver Cup

Roger Federer e Rafa Nadal hanno giocato assieme il doppio alla Laver Cup il 23 settembre del 2022. Una data storica per gli appassionati di tennis. Persero al super tie-break contro Tiafoe e Sock. Una partita indimenticabile, come il pianto che si fecero assieme sulla panchina Roger e Rafa.

Il rimprovero di Nadal a Sonego

Nadal pochi mesi prima giocò Wimbledon, dovette ritirarsi prima delle semifinali, negli ottavi batté Lorenzo Sonego che venne sconfitto 3 set a 0, un punteggio netto ma non mancarono le polemiche. Anzi, ci fu un vero e proprio momento di tensione nel terzo set, quando Nadal fermò il gioco e parlò con l'arbitro e con Sonego,al quale disse che avrebbe dovuto fare meno rumore dopo ogni punto. I due parlano un po', ogni prova a far valere le sue ragioni. Non posso essere d'accordo sul punto in questione, ma finisce con una stretta di mano. Nadal vince poco dopo. Sonego si pente e si scusa, Rafa dirà che era stato troppo duro, ma era convinto di aver ragione. Finisce lì.

Leggi anche Perché la Danimarca è finita davanti alla Slovenia nel Gruppo C degli Europei: la Uefa fa chiarezza

I grugniti di Nadal e quelli di Sonego a Wimbledon

A Wimbledon quell'incontro si giocò a inizio luglio. A due mesi e mezzo da quell'episodio, durante la Laver Cup, si è tornato a parlarne. In una pausa, tra un incontro e l'altro, Federer tira in ballo quell'episodio e lo fa naturalmente con Nadal, vicino a loro c'è Matteo Berrettini, che di Sonego è buon amico e che in quel momento diventa anche l'avvocato difensore.

Si parla di grugniti, il cosiddetto ‘grunting'. Il discorso è generico. Federer dice che quelli di Nadal sono ‘belli'. Berrettini fa domande. Federer che Rafa lo conosce a perfezione riprende la parola prima di essere interrotto: "Una volta ero più rumoroso". Poi Roger racconta un aneddoto su un loro vecchio incontro sul centrale di Wimbledon.

Federer scatena il dibattito, Berrettini difende Sonego

Lo svizzero si fa più serio quando dice: "A Wimbledon hai avuto qualche problema con Sonego?". Rafa ride. Le immagini del documentario tornano a quell'incontro e si vede il rimprovero dello spagnolo. Poi si torna a quella chiacchierata. Nadal non è stizzito, ma conferma le sensazioni di quel momento: "Per me lo faceva apposta, sono sicuro". Berrettini prende la parole, difende l'amico: "No, non lo faceva volutamente, mi devi credere".

Nadal conferma la sua idea. Berrettini difende l'amico fraterno: "L'ha sempre fatto. Lo conosco da quando siamo bambini". Il re della terra rossa non vuole sentire ragioni e motiva: "Durante la partita non lo faceva, nei momenti negativi grugniva". Federer osserva sorride, poi per tagliare la discussione tira in ballo Bjorn Borg, che era totalmente distratto, stava per i fatti suoi. Ognuno resta della sua opinione. Ma il fatto resta e ora è stato reso noto dal documentario su Federer.