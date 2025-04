video suggerito

Emma Raducanu perde il ricco contratto con Vodafone: scaricata dopo le richieste esagerate Emma Raducanu, che nel 2024 è stata la settima atleta più pagata al mondo, perde un altro ricco contratto di sponsorizzazione. Dopo la Porsche la tennista inglese è stata abbandonata anche dalla Vodafone. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nonostante sia reduce da uno splendido torneo di Miami, che l'ha riportata nelle prime 50 della classifica WTA, Emma Raducanu continua a perdere sponsor. Dopo la Porsche la tennista britannica ha perso anche il ricchissimo contratto con Vodafone, che non ha accettato le richieste della giovane atleta, che nel 2024 solo dagli sponsor oltre dieci milioni e mezzo di euro.

Il successo agli US Open 2021 e poi niente altro

La storia di Emma Raducanu è nota. A 18 anni sbucò dal nulla, partì dalle qualificazioni e vinse gli US Open. Una cosa clamorosa. Mai successa né prima né dopo. Si pensa che il tennis femminile avesse trovato una stella assoluta. Non è stato così. Popolarissima, sì, con tanti tifosi, sì, ma con risultati scadenti. Quello resta, non solo l'unico titolo Slam dell'inglese, l'unico torneo vinto in carriera. A suo vantaggio gioca l'età, perché di anni ne ha comunque solo 22.

La rottura con la Porsche e ora con Vodafone

Lo scorso inverno ha dovuto restituire alla Porsche, la vettura che l'era stata data dopo la firma del contratto con la casa automobilistica in Italia, scelta che ha fatto seguito alla chiusura dell'accordo stipulato. Ora c'è la rottura con la Vodafone, che era il partner più redditizio di Raducanu, che percepiva dalla multinazionale 3 milioni e mezzo l'anno. Il Daily Mail sostiene che l'azienda di telefonia non abbia voluto accettare le richieste giudicate troppo elevate da parte della tennista, che perde così l'introito maggiore tra quelli delle sponsorizzazioni.

Raducanu: settima sportiva più ricca del 2024

Raducanu, secondo Sportico, nel 2024 è stata la settima sportiva più pagata al mondo con oltre 10 milioni di euro incassati solo dagli sponsor. Ora ha perso gli accordi con Porsche e Vodafone. Restano, comunque all'inglese, gli accordi con Nike e Wilson, sponsor tecnici, e quelli molti più remunerativi con Dior e Tiffany & Co, da oltre due milioni.

La stagione 2025 di Emma Raducanu

Lo scorso dicembre, la tennista classe 2002 aveva detto di non fare più a gara per avere ulteriori sponsor. Anzi, aveva raccontato la sua storia dicendo che il peso per tutti quegli accordi economici non l'avevano aiutata nella sua crescita. In questa stagione 2025 Raducanu, che non è stata fortunata in Australia, durante il torneo di Dubai è stata vittima di uno stalker e successivamente aveva chiuso anche temporaneamente il suo profilo Instagram, che è un'ulteriore fonte di guadagno, a livello di sponsorizzazioni. Ora proverà a ripartire con il piede giusto sulla terra rossa, dopo i quarti di Miami.