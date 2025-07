Cameron Norrie scioccato a Wimbledon “Voglio scoprire con chi sta uscendo Emma Raducanu. Con te?”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Cameron Norrie è rimasto letteralmente di sasso a Wimbledon dopo la vittoria su Mattia Bellucci. Il tennista padrone di casa tutto si aspettava nella conferenza post-qualificazione agli ottavi di finale, tranne di doversi trovare a fare i conti con delle domande di gossip inerenti, tra l'altro, a una collega e connazionale, ovvero Emma Raducanu.

Norrie sorpreso in sala stampa dopo la vittoria su Bellucci a Wimbledon

Si aspettava, come da copione, domande solo sul suo ultimo successo oppure sulla chance di poter affrontare al prossimo turno un avversario comunque alla portata come Jarry, e invece ecco la domanda a tinte rosa. Un giornalista presente nella sala stampa dell'All England Club ha chiesto a Norrie: "A parte il fatto che tutti qui amano il tennis, alcuni pettegolezzi hanno riguardato chi frequenta Emma Raducanu. Posso chiederti se stai frequentando lei?".

L'imbarazzo di Norrie per la domanda su Raducanu a tinte rosa

Non contento, l'interlocutore ha continuato a incalzare il tennista britannico: "Possiamo andare a fondo della questione, per favore?". Il povero Norrie non ha nascosto l'imbarazzo di fronte a questa curiosa e inaspettata domanda: "Scusa?". Impasse in conferenza stampa, con il cronista che però non si è reso conto di essere fuori luogo, e ha insistito ancora, peggiorando anche le cose: "Stiamo cercando di scoprire con chi stia uscendo Emma Raducanu, e sembra che il nome stia girando tra tutti i giocatori del singolare maschile".

Norrie, seppur in visibile difficoltà, non ha perso l'aplomb e ha deciso comunque di rispondere, seppure in modo abbastanza deciso: "No, non sto uscendo con lei. Ma puoi chiederlo a lei, però". Una parentesi decisamente di cattivo gusto e anche irrispettosa, sia nei confronti di Raducanu che nei confronti di Norrie, che si è comportato in modo impeccabile.

Tutto proprio nel giorno in cui Emma è uscita di scena dal torneo di Wimbledon per mano della numero uno al mondo, Sabalenka. Non le è bastata una grande prestazione, con la britannica che comunque si è detta soddisfatta per il suo rendimento. A Wimbledon ha avuto la possibilità di allenarsi con Alcaraz (lui al centro di un incontrollabile gossip con Emma), suo prossimo compagno di doppio agli US Open, e vedere da vicino anche il lavoro di Jannik Sinner. Un modo diretto per imparare dai migliori.