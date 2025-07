Emma Raducanu si ferma davanti all’allenamento di Sinner a Wimbledon: ha visto qualcosa di speciale

video suggerito

Emma Raducanu si è fermata ad assistere ad una sessione di allenamento di Jannik Sinner. Vuole imparare a colpire la palla come lui.

A cura di Marco Beltrami

Emma Raducanu a Wimbledon vuole sfruttare al massimo la possibilità di imparare dai migliori. La tennista britannica, oltre ad Alcaraz, con il quale si è allenata e condividerà il campo in doppio ai prossimi US Open, vuole cercare di sfruttare anche la "vicinanza" con l'altro grande battistrada del circuito maschile, ovvero il numero uno al mondo Jannik Sinner.

Raducanu si ferma ad assistere all'allenamento di Sinner a Wimbledon

Proprio per questo Emma, che avrà un impegno molto ostico dovendo incrociare la prima tennista del ranking Aryna Sabalenka, non si è lasciata sfuggire la chance di assistere a una sessione di allenamento del giocatore italiano. Dopo aver lavorato per più di un'ora sui campi dell'Aorangi Park di Wimbledon, Raducanu si è seduta con il suo coach Mark Petchey per vedere Jannik Sinner all'opera per il riscaldamento in vista del match contro Vukic, poi vinto in scioltezza.

Ha prestato grande attenzione alle movenze dell'azzurro, cercando di carpire ogni dettaglio sul modo di muoversi di Jannik Sinner e sul suo modo di colpire la palla. Come riportato dall’Independent, Raducanu ha poi così commentato in modo scherzoso il suo intervallo da osservatrice: "Sto cercando di imparare per osmosi. Lui (Sinner, ndr) è così naturale quando colpisce la palla". Insomma ha visto qualcosa di speciale e vuole cercare di replicarlo.

Insomma, Emma Raducanu sta cercando di sfruttare al massimo questa esperienza a Wimbledon, con i risultati che le stanno dando ragione. La vittoria contro l'ex campionessa Marketa Vondrousova rappresenta una bella iniezione di fiducia per la classe 2002, che sembra aver trovato un nuovo equilibrio in campo con il coach Petchey.

Emma Raducanu a caccia dell'equilibrio a Wimbledon

Il campo sta tornando dunque l'isola felice della britannica, che ai Championships può contare anche su un sostegno speciale: "È fantastico. Li ho tutti qui, nello stesso posto. Sono stati la mia roccia in ogni situazione. Sono le persone a me più vicine, al di fuori della mia famiglia. È stato davvero speciale. L'anno scorso avevo la stessa routine. Apprezzo molto questi momenti perché sappiamo quanto sia dura giocare settimana dopo settimana nel tour". Proprio come Sinner, dunque, anche Raducanu può contare su un gruppo di persone fidate che possono aiutarla a reggere la pressione fuori dal campo.