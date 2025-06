video suggerito

Emma Raducanu gela Alcaraz: "Io e Carlos siamo solo buoni amici". La storia d'amore non c'è La tennista inglese smentisce una volta e per sempre la liason amorosa con Carlos Alcaraz. Alla vigilia di Wimbledon Raducanu con una sola frase ha chiuso ogni discorso.

A cura di Alessio Morra

Se Carlos Alcaraz aveva qualche speranza recondita ora, almeno ufficialmente, non ce l'ha più. Perché Emma Raducanu ha messo fine alle voci sulla presunta liason tra lei e il tennista spagnolo spiegando tutto con una sola frase, la più semplice: "Siamo solo buoni amici". Stop. Niente telenovela, anche se, se telenovela sarà i colpi di scena sono all'ordine del giorno e magari in futuro l'amore trionferà.

Le storiche voci sull'amicizia ‘stretta' tra Emma e Carlos

Alcaraz e Raducanu si conoscono da tanto tempo. Un'amicizia nata da ragazzini sui campi da tennis e proseguita in questi anni nei campi di tutto il mondo. Ora, però, le voci che non hanno mai smesso di circolare e che nell'ultimo periodo, dopo l'ufficialità del tandem nel doppio misto degli US Open tra Emma e Carlos, sono diventate sempre più forti si chiudono. Ed è anche giusto così perché c'è Wimbledon, torneo fondamentale per entrambi. Raducanu è inglese e vuole avanzare il più possibile. Lo spagnolo ha vinto le ultime due edizioni e vuole il tris, che lo avvincerebbe pure parecchio al numero 1 di Sinner.

La coppia Alcaraz – Raducanu agli US Open

Raducanu in conferenza stampa ha messo un punto a questa storia dicendo: "Siamo solo amici". Dichiarazione forse prodotta anche per rispondere alle insinuazioni del solito Kyrgios. Ma va bene anche così, perché l'amicizia è una cosa meravigliosa e può durare per sempre. Quindi partner in campo a New York nel mese di agosto, ma non nella vita. Alcaraz e Raducanu giocheranno il ricchissimo torneo di doppio misto degli US Open e lo faranno potenzialmente anche contro Sinner o Djokovic. Il vincitore del Roland Garros, dal Queen's, nel confermare la notizia aveva detto: "In campo sarà lei la boss. Giocheremo assieme e sarà fantastico. Con Emma ho un ottimo rapporto e ci divertiremo".