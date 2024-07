La storia del gossip tra Alcaraz e Emma Raducanu nato da uno scherzo: Carlitos risponde imbarazzato

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Dopo Sinner-Kalinskaya e De Minaur-Boulter, una nuova coppia nel mondo del tennis? All'indomani della vittoria di Wimbledon è tornato prepotentemente il gossip della love story tra Carlos Alcaraz ed Emma Raducanu. Cosa c'è di vero? Niente, perché tutto è in realtà partito da uno scherzo. Infatti il numero tre del mondo stuzzicato sull'argomento in conferenza si è mostrato imbarazzato.

Com'è nato il finto gossip della storia d'amore tra Alcaraz e Raducanu

Tutto è nato infatti da un post circolato su Twitter, con delle finte dichiarazioni di Carlos. Nel contenuto venivano riportate una dedica dello spagnolo alla tennista britannica dopo le operazioni al polso: "Voglio dedicare questa giornata a Emma Raducanu, che è stata operata oggi. Le auguro una guarigione molto, molto rapida, non merita niente di tutto questo. Le auguro di tornare in campo il prima possibile e magari di giocare un doppio misto, l'ho sempre desiderato".

La finta dedica di Alcaraz, ricondivisa da Raducanu

Raducanu condivise questo tweet delle fake dichiarazioni, dimostrandosi molto colpita: emoticon con un cuore e una preghiera, oltre ad una sola parola "tua". Un contenuto cancellato dopo la scoperta che la citazione non era autentica.

Alcaraz stuzzicato dopo la vittoria di Wimbledon sulla presenza di Raducanu in finale

Da allora in poi però si è parlato comunque del feeling tra i due tennisti, alimentato dalla presenza di Emma sugli spalti in occasione della finale di Wimbledon. La campionessa degli US Open 2021 è tornata da tifosa all'All England Club per avere la possibilità di incontrare la principessa del Galles Kate Middleton, che ha premiato Djokovic e Alcaraz.

Raducanu sugli spalti di Wimbledon durante Alcaraz-Djokovic

Alcaraz imbarazzato sulla domanda su Raducanu

A quest'ultimo comunque è stato chiesto della presenza sugli spalti di Emma. Una situazione che lo ha sorpreso: "Non lo so, non lo so. Penso che un sacco di gente sia venuta a vedere la finale. Penso che Novak e io abbiamo sempre fatto una bella partita, uno spettacolo in campo. E lei è di qui, quindi immagino che volesse venire a vederla. Se ci fosse un Grande Slam a Murcia, andrei al 100 percento in finale, anche se non giocassi. Non so se è venuta alla finale o se è venuta a vedere me. Chi lo sa? Bisogna chiederlo a lei, ma spero che si sia divertita alla finale".

Certo è che dopo la finale di Wimbledon, sul profilo dei due giocatori e in particolare di Raducanu, sono arrivati tantissimi tifosi con commenti relativi ad una possibile love-story. E chissà che da un finto gossip alla fine non ne venga fuori qualcosa di vero.