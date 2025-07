Kyrgios tira in mezzo Draper: “Credo sia un triangolo amoroso con Alcaraz e Raducanu, litigano per lei”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

A Wimbledon è appena iniziato il terzo torneo del Grande Slam stagionale, ma all'All England Club non si parla solo di tennis. Tra racchette e palline c'è spazio anche per il gossip, col romanzo popolare che tutti gli inglesi sognano, tabloid in primis: la loro ‘principessa' Emma Raducanu avvinta in una storia d'amore con Carlos Alcaraz. Che tra i due ci sia un feeling enorme non è un segreto, con un'accelerata alla vicenda negli ultimi tempi: la 22enne tennista inglese si è recata ad assistere al match del coetaneo spagnolo al Queen's, poi i due sono stati annunciati come compagni di doppio misto allo US Open e adesso si sono ritrovati a Wimbledon, fotografati spesso assieme per i campi e protagonisti di dichiarazioni piene di affetto reciproco. Con un terzo incomodo tirato in mezzo nelle ultime ore da Nick Kyrgios: l'inglese Jack Draper, anche lui in passato chiacchierato con la Raducanu.

Emma Raducan con Jack Draper in questi giorni a Wimbledon

Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, il gossip impazza a Wimbledon

L'altro giorno Emma aveva provato a trincerarsi dietro un "siamo solo amici" di fronte alla domanda se con Carlos ci fosse qualcosa di più, ma la sua risata un po' imbarazzata aveva finito per sortire quasi l'effetto opposto. "Penso che la finiremo qua", le avevano detto a quel punto nella sala stampa di Wimbledon, al che lei aveva convenuto, nell'ilarità di tutti i presenti: "Ottimo modo di concludere".

Lo spagnolo a ruota libera: "Farò qualsiasi cosa lei voglia che io faccia"

Lunedì sera la BBC ha fatto una doppia intervista ai due tennisti in vista della loro partnership nel doppio misto a Flushing Meadows. Alla domanda su cosa si aspetta da Alcaraz in campo, la Raducanu ha risposto: "Vorrei sapere quanto campo potrà coprire a New York!". Carlos ha riso e spiegato come si comporterà: "Io servirò e basta, poi mi allontanerò e la lascerò giocare. Lei coprirà gran parte del campo. Sarà lei il boss! Farò qualsiasi cosa lei voglia che io faccia". Inutile dire che quest'ultima frase è stata sparata nove colonne dai tabloid Oltremanica…

Kyrgios ci mette dentro anche Draper: "Credo che lui e Alcaraz stiano litigando per Emma"

A metterci ulteriore carico ci ha pensato il solito irriverente Kyrgios, che ha disegnato uno scenario da soap opera: "Credo sia un triangolo amoroso: Draper, Alcaraz, Raducanu – ha detto l'australiano in maniera tanto scherzosa quanto maliziosa – Credo che stiano litigando per la Raducanu, ma non ne sono sicuro…".

L'unica cosa sicura è che tutti e tre i protagonisti (presunti) della vicenda sono single e quasi coetanei, il resto lo scopriremo (forse) tra una coppa di fragole e l'altra durante le due settimane di Wimbledon…