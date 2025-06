video suggerito

Kyrgios incendia il gossip a Wimbledon: "Tra Alcaraz e Emma Raducanu sta succedendo qualcosa" Il tennista australiano ha parlato del momento che sta attraversando l'inglese e non s'è tirato indietro alla domanda sulla presunta relazione tra lo spagnolo e la britannica. "Emma e Carlos…" e ride.

"Sta succedendo qualcosa tra quei due…". Quei due sono Emma Raducanu e Carlos Alcaraz. Nick Kyrgios parla di loro lasciando sospesa questa frase a mezz'aria e sorride sul gossip che sta infiammando Wimbledon: cosa sta accadendo tra la britannica e lo spagnolo? C'è davvero del tenero tra di loro? È solo un rapporto di amicizia consolidato nel tempo oppure c'è dell'altro? Il chiacchiericcio è iniziato alla notizia che in occasione degli US Open di agosto faranno coppia nella formula del doppio misto. "Ci ha messo un po' a dirmi di sì", rivelò scherzando "Carlitos" e tanto è bastato perché da una dichiarazione leggera scaturisse il filone su una love story tra le racchette, per adesso solo immaginaria. "In campo sarà lei il capo…", ha aggiunto ironicamente l'iberico ma questa battuta nasconderebbe dell'altro.

La presenza di Raducanu al Queen's per vedere Alcaraz

La presenza di Raducanu sugli spalti del Queen's per assistere alla partita del campione del Roland Garros ha solo alimentato curiosità sulla presunta relazione. Era lì, a tenere d'occhio il suo partner (solo tennistico). E se due indizi fanno una prova, c'è stato perfino uno psicologo interprete del linguaggio (citato dai tabloid) che ha definito almeno "invaghita" la tennista per le espressioni che fa quando parla del murciano. Il suo viso si illumina e le pupille si dilatano, dissimula l'argomento abbassando lo sguardo: in buona sostanza, l'idea (e quel che si dice in giro su di loro) non le dispiace affatto. Tutta un'altra storia rispetto a quella "brutta notizia" per la quale era apparsa provata dopo aver vinto contro Ann Li a Eastbourne e di cui aveva preferito non parlare perché "vicenda personale".

La presenza di Raducanu tra gli spalti del Queen’s durante la semifinale dello spagnolo ha ulteriormente infiammato il web. E Kyrgios – che da un po' ha messo da parte la sua ossessione per Jannik Sinner – non s'è sottratto all'argomento. Anzi, è stato al gioco e a TalkSport ha ammesso con ironia: "Emma e Carlos… credo che ci sia qualcosa di elettrico tra di loro! Non lo so…". Sul piano strettamente tennistico, invece, l'australiano ha provato dare un consiglio all'inglese che un po' sembra essersi smarrita rispetto alla ragazza prodigio di qualche anno fa. "Ha bisogno di qualcuno che si preoccupi davvero del suo benessere. Vincere uno Slam a 18 anni non è facile, comporta molte responsabilità fuori dal campo e ti mette immediatamente sotto i riflettori dei media".

La confessione della tennista: "Ci conosciamo da anni"

Né Alcaraz né Raducanu hanno confermato di essere più che amici, ma a quest'ultima è stato chiesto cosa ne pensa delle voci su una loro possibile relazione. "Sono contenta che sui social ci siano persone che si stiano divertendo su questa cosa – ha spiegato alla BBC – e che stiamo offrendo un po' di intrattenimento a tutti".

Poi è tornata seria e ha chiarito come e quando si sono conosciuti. Sì, ha confermato che si tengono spesso in contatto: "Eravamo amici e parlavamo già prima che qualcuno vincesse qualcosa". No, non ha mai detto che a legarli sia il filo rosso dei sentimenti. "Conosco Carlos da anni. A Wimbledon 2021, è lì che ho imparato a conoscerlo, avendo fatto un buon percorso. Si è ripetuto all'US Open 2021. Ricordo che lui giocava sempre il giorno prima. Vederlo vincere mi dava la motivazione per fare sempre meglio in campo. Ricordo la sua vittoria contro Tsitsipas, uno dei suoi primi exploit. È stato bello fare in un certo senso questo torneo insieme, anche se io sono arrivata fino alla fine. Siamo rimasti in contatto per tutto questo tempo. Abbiamo sempre un buon rapporto. Ovviamente lui mi ha superato di molto, ma è bello che abbiamo mantenuto questa relazione".