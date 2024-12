Emma Raducanu rischia di perdere 11 milioni di sponsor: Porsche si è già ripresa indietro un’auto

video suggerito

La storia di Emma Raducanu prima o dopo diventerà un film o quantomeno un documentario. Dal nulla ha vinto uno Slam, pareva destinata a dominare il mondo del tennis femminile e invece non è stato così, crollata in classifica, non si è ripetuta pure per una sfilza di problemi fisici. Quando vinse a New York fu ricoperta d'oro dagli sponsor, che ora dopo anni bui sembrano pronti a mollarla, se il trend non riuscirà a cambiarlo.

La vittoria agli US Open da 150 al mondo, poi zero tituli

Raducanu nel 2021 gioca per la prima volta Wimbledon, ha diciotto anni e mezzo e si issa fino agli ottavi di finale. Meno di due mesi dopo si presenta a New York per gli US Open, non ha la classifica per entrare in tabellone, disputa le qualificazioni, le supera vincendo tre partite e clamorosamente senza perdere un set vince gli US Open sconfiggendo in finale Leylah Fernandez. Emma Raducanu vince gli US Open da numero 150 della classifica WTA. Una cosa clamorosa, banalmente una favola.

Sponsor a raffica per lei, che poi non vince nemmeno un titolo

La giocatrice britannica divenne la stella del momento e una serie di sponsor, oltre a quelli tecnici che già aveva le propongono accordi commerciali. Firma con una serie di marchi globali come Dior, Porsche, Tiffany, British Airways, Evian e Vodafone. Con tutti loro firma dei contratti lunghi.

Gli anni seguenti sono stati un pianto, sportivamente parlando. Quegli US Open sono sempre l'unico titolo vinto da Raducanu che in questi tre anni ha passato momenti davvero complicati, pure a causa di un infortunio, ed è sprofondata in classifica, è finita, a un certo punto, al numero 303. Ora è risalita, è arrivata al numero 57, la sua classifica di fine stagione. Accettabile, ma non straordinaria, non da stella assoluta.

La Porsche si sarebbe ripresa la vettura data a Emma Raducanu

E gli sponsor sono pronti a battere in ritirata. Raducanu, che secondo Sportico è stata la settima atleta più pagata del 2024, rischia di perdere diverse sponsorizzazione. Quei 9 milioni di sterline annui, che fanno 11 milioni di euro, che guadagna grazie a una serie di sponsor potrebbero evaporarsi. Secondo quanto riferisce al Daily Mail Rob Wilson, esporto di finanza sportiva, la tennista se non riuscirà a ottenere buoni risultati nella prossima stagione perderà più di un contratto: "Se non inizia a vincere partite avrà difficoltà a rinegoziare o rinnovare uno dei suoi accordi commerciali".

Il Daily Mail ha anche scritto che la Porsche, si sarebbe ripresa la vettura dal valore di 150 mila euro le aveva dato dopo la firma del contratto: "Emma non ha più la Porsche, se la sono ripresa. Un tempo aveva un posto d'onore a casa sua".