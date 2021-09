La favola di Emma Raducanu che a 18 anni vince gli US Open, ed è partita dalle qualificazioni Un torneo incredibile ha giocato Emma Raducanu, che dopo aver superato le Qualificazioni ha vinto gli US Open. E ha conquistato lo Slam americano senza perdere nemmeno un set. Raducanu, che compirà 19 anni il prossimo mese di novembre, in finale ha battuto con il punteggio di 6-4 6-3 la canadese Leylah Fernandez.

Emma Raducanu ha vinto gli US Open femminili. La tennista inglese ha riscritto la storia del tennis. A soli 18 anni Raducanu conquista il primo Slam della sua carriera, e lo ha vinto da qualificata. La giovanissima tennista ha dovuto superare infatti le qualificazioni per giocare a New York e da numero 150 WTA ha trionfato nell'ultimo Major del 2021. Raducanu ha battuto in finale in due set la canadese Fernandez.

Raducanu batte Fernandez nella finale degli US Open

Una finale molto più equilibrata che il 6-4 6-3 può far immaginare. Raducanu e Fernandez hanno dato vita a una partita bellissima, piena di colpi vincenti. L'inglese e la canadese hanno mostrato una varietà eccezionale, Raducanu si è dimostrata più pronta, ha servito meglio nei momenti importanti e ha colto il break che ha deciso il primo set nel decimo gioco. Dopo aver subito il 6-4 Fernandez ha provato a reagire e nel terzo gioco del secondo set ha ottenuto il break, che però non è riuscita a confermare. La britannica ha vinto quattro giochi di fila e sul 5-2 si è procurata il primo matchpoint, che non è riuscita a sfruttare, non concretizza nemmeno il secondo, va a servire, trema un po', poi cade, si fa male al ginocchio, perde un po' di sangue, il match viene sospeso per il medical time out, poi ricomincia e chiude 6-4 6-3.

Raducanu ha iniziato il torneo nelle Qualificazioni e da numero 150 WTA

Un successo incredibile. Che avesse talento e che un giorno sarebbe arrivata molto in alto era probabile se non scontato. Ma da numero 150 WTA Emma Raducanu ha vinto gli US Open. Non aveva vinto mai un titolo, non aveva disputato nemmeno una finale, d'altronde ha ancora 18 anni, ma a New York ha sbaragliato la concorrenza, partendo dalle qualificazioni e ha vinto senza perdere nemmeno un set. Percorso netto, come Serena Williams, che era stata l'ultima a realizzarlo sette anni fa. Mentre non avendo nemmeno 19 anni Raducanu è diventata la più giovane campionessa Slam dopo Maria Sharapova, che 17enne vinse Wimbledon nel 2004.