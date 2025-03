video suggerito

Emma Raducanu sparisce improvvisamente da Instagram: chiuso il suo profilo, valeva una ricchezza Dopo essere stata vittima di uno stalker a Dubai, Emma Raducanu ha deciso di chiudere il proprio profilo Instagram. La tennista inglese così va a perdere anche una importante fonte di guadagno. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

Emma Raducanu ha chiuso, almeno temporaneamente, il suo account Instagram. La tennista britannica ha preso questa decisione poche settimane dopo essere stata vittima di uno stalker a Dubai. La scelta di Raducanu è importante considerato anche che atleti di prima fascia, e con migliaia di follower, dai social ottengono una cospicua fonte di guadagno.

Raducanu e lo stalker a Dubai

Raducanu, tennista inglese, vincitrice degli US Open 2021 da semi-sconosciuta e mai più tornata su quei livelli, è una delle giocatrici più amate. Ha tanti tifosi e tanti follower online. Purtroppo, però, recentemente è balzata agli onori delle cronache a causa di una bruttissima vicenda, accadutela durante il torneo di Dubai. La giocatrice ha subito stalker da parte di un uomo, che dopo averla seguita e minacciata un giorno, le consegnò anche una lettera, in quello seguente si è presentato sugli spalti mentre era in campo. Raducanu lo riconobbe, scappò, pianse e denunciò tutto all'arbitro, che lo fece cacciare dal campo. Di quella vicenda se n'è parlato tanto.

La tennista ha chiuso il profilo Instagram

Lei ha proseguito la sua attività, con risultati modesti. A Indian Wells è stata subito eliminata. E mentre era in California ha deciso di chiudere il proprio account Instagram. Raducanu aveva quasi tre milioni di follower e sui social era piuttosto attiva. Su Instagram aveva voluto ringraziare tutti coloro che le erano stati vicini, seppur a distanza, dopo la brutta faccenda dello stalker.

Raducanu ha aumentato i suoi guadagni con i social

Raducanu da anni è una delle tenniste più ricche in assoluto, grazie a una serie di contratti di sponsorizzazioni che ha sottoscritto subito dopo aver vinto gli US Open. Guadagni notevolissimi, che potrebbe perdere a causa dei suoi risultati negativi. Ma quei contratti, firmati con tanti zero, sono stati anche prodotti dalla grande popolarità social della tennista britannica, che aveva quasi tre milioni di follower e che facendo questa mossa rischia di perdere, insieme a tanta visibilità, anche fior di quattrini, da parte degli sponsor, che potrebbero abbandonarla considerando solo i risultati sul campo.