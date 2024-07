video suggerito

Campionessa di equitazione si ritira clamorosamente dalle Olimpiadi: è spuntato un video di 4 anni fa L’Inghilterra è sotto shock per il clamoroso ritiro della campionessa di equitazione Charlotte Dujardin dalle Olimpiadi di Parigi, a pochi giorni dal loro inizio. La leggenda del dressage, vincitrice di tre ori olimpici, ha pubblicato un comunicato sul proprio profilo Instagram in cui parla di “un errore di giudizio”, mostrato da “un video di quattro anni fa”. Una vicenda tinta di giallo: la denuncia è stata fatta da un avvocato olandese “per conto di un cliente che desidera rimanere anonimo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

In Inghilterra la notizia è lanciata a nove colonne dai media usando il termine "shock", visto il peso enorme del nome coinvolto nella vicenda: la campionessa di equitazione Charlotte Dujardin – plurivincitrice di medaglie nel dressage alle Olimpiadi, di cui tre d'oro – ha clamorosamente annunciato oggi il suo ritiro dai Giochi di Parigi a causa di un "errore di giudizio" commesso peraltro non adesso, ma ben quattro anni fa, e documentato da un video spuntato fuori solo ora. La 39enne cavallerizza già aveva fatto le foto per il book ufficiale delle Olimpiadi che iniziano venerdì, quando la tempesta si è abbattuta su di lei, costringendola oggi a pubblicare un comunicato sul proprio profilo Instagram in cui ha lasciato gli inglesi sgomenti e senza parole: era l'annuncio del suo ritiro da Parigi 2024.

L'annuncio di Charlotte Dujardin: si ritira dalle Olimpiadi di Parigi per "un errore di giudizio"

"È emerso un video di quattro anni fa che mi mostra commettere un errore di giudizio durante una sessione di allenamento. Comprensibilmente, la Federazione Internazionale Sport Equestri (FEI) sta indagando e ho preso la decisione di ritirarmi da tutte le competizioni – comprese le Olimpiadi di Parigi – mentre questo processo si svolge", recita la nota. L'errore di giudizio di cui parla la Dujardin sarebbe, secondo quanto ha appreso il Daily Mail, il maltrattamento di un cavallo mediante il ripetuto uso della frusta sulle zampe.

"Quello che è successo è stato completamente fuori dal mio carattere e non riflette il modo in cui alleno i miei cavalli o alleno i miei allievi, tuttavia non ci sono scuse – continua il messaggio dell'amazzone – Mi vergogno profondamente e avrei dovuto dare un esempio migliore in quel momento. Sono sinceramente dispiaciuta per le mie azioni e devastata per aver deluso tutti, inclusi il Team Gran Bretagna, i tifosi e gli sponsor. Collaborerò pienamente con la FEI, la British Equestrian Federation e la British Dressage durante le loro indagini, e non commenterò oltre fino a quando il processo non sarà completato".

Charlotte Dujardin è una leggenda dello sport britannico: ha vinto 6 medaglie olimpiche

Per capire la portata della notizia, basti pensare che Charlotte Dujardin era tra i candidati a essere il portabandiera della squadra olimpica britannica durante la cerimonia di apertura dei Giochi parigini di venerdì. Del resto, parliamo di un'istituzione dello sport d'Oltremanica: oro nel dressage individuale e a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012, oro nel dressage individuale e argento nel dressage a squadre a Rio de Janeiro 2016, infine bronzo nel dressage individuale a Tokyo 2020. Qualora avesse vinto una settima medaglia a Parigi, la Dujardin avrebbe fatto la storia, diventando l'atleta olimpica britannica più medagliata di sempre, staccando la ciclista Laura Kenny, con la quale è attualmente a pari merito a quota sei.

Charlotte Dujardin impegnata alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021

Il filmato che ha distrutto il sogno olimpico di Charlotte è comparso su un sito web olandese: nel video si vede la cavallerizza mentre frusta più volte un cavallo sulle zampe. Qualcosa di inaccettabile per il codice di comportamento equestre: i massimi esponenti dell'equitazione sono rimasti profondamente scioccati dalla vicenda. Chi è vicino all'atleta inglese la descrive in queste ore come "devastata". A quanto pare, peraltro, la decisione di ritirarsi dai Giochi è stata una sua scelta, ancora prima che l'indagine approdi a una conclusione.

La denuncia presentata da un avvocato olandese "per conto di un cliente che desidera rimanere anonimo"

La vicenda si tinge di giallo nell'apprendere che la denuncia nei suoi confronti, dopo così tanto tempo dai fatti, è stata presentata sia alla FEI che alla Federazione Equestre Britannica nella mattina di lunedì scorso dall'avvocato olandese Stephan Wensing "per conto di un cliente che desidera rimanere anonimo". Il denunciante ha "esitato a lungo" prima di sollevare la questione con le autorità.

Il profilo Instagram di Charlotte Dujardin è pieno di foto come questa: la sua immagine ne esce a pezzi

L'avvocato Wensing ha spiegato: "È inaccettabile che lo sport del dressage sia accompagnato da maltrattamenti sugli animali. Se lo sport ad alto livello può essere praticato solo in modo da compromettere il benessere del cavallo, allora dovrebbe essere abolito. Tutti coloro che hanno a che fare con i cavalli hanno la loro responsabilità in questo, e questo vale anche per coloro che vengono a conoscenza degli eccessi. Lo sport equestre deve autoregolarsi e garantire che non si possa mai più discutere del benessere dei cavalli nello sport. È estremamente triste che uno dei cavalieri di maggior successo al mondo debba pagare il prezzo. Ma questo cavaliere non si è assunto alcuna responsabilità e questo non può restare impunito. Ci si può aspettare che le federazioni e in particolare la FEI adottino misure ancora più adeguate contro gli abusi sugli animali, proprio per garantire la continua esistenza degli sport equestri".

Charlotte Dujardin è stata la cavallerizza di dressage più dominante della sua epoca, insignita del titolo di ‘Commander of the Order of the British Empire', una delle massime onorificenze britanniche. Quella di oggi è una mazzata terribile non solo sulla sua carriera: l'immagine della sua leggenda ne esce a pezzi.