video suggerito

Fritz dopo Fonseca: “Prima di vedere questo video vi dico cosa c’è”. Poi è costretto a cancellare Polemiche a non finire per Fritz dopo alcuni commenti a margine del match vinto contro Fonseca. L’americano costretto a cancellare. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Taylor Fritz non si aspettava di ritrovarsi al centro di un vero e proprio caso social dopo un commento simpatico a un video sulla partita vinta contro Fonseca. Il tennista americano, numero 5 al mondo, non ha resistito alla tentazione di sottolineare il maggior peso dato negli highlights al suo avversario rispetto a lui. Pioggia di commenti negativi per Fritz, costretto poi addirittura a cancellare i commenti.

Fritz posta un commento sui social e viene criticato

Ma cosa aveva scritto Taylor di così "grave", al punto da ricevere una marea di critiche, soprattutto da parte dei tifosi brasiliani? Il giocatore a stelle e strisce aveva risposto così a un video sul match: "Commento questo prima ancora di vedere i punti, scommetto che sarà per l'80% un video di highlights di Fonseca e forse 1 o 2 punti vinti da me". Subito dopo, poi, un’ulteriore chiosa: "Aggiornamento: avevo ragione".

Fritz costretto a cancellare i commenti da X

In tanti hanno criticato le parole di Fritz, dandogli del "rosicone" e sconfinando anche negli insulti. Tutto perché le sue parole sono state travisate: si è pensato che volesse sminuire il match disputato da Fonseca per rimettere il focus sulla sua prestazione. Ecco allora che Taylor ha cancellato tutto, anche se, come spesso accade sui social, i post non sono rimasti inosservati.

Leggi anche Moutet colpito al volto da Fritz al Queen's: nonostante la pallata devastante è riuscito a vincere

Rispondendo poi a un utente, Fritz ha mostrato il suo stupore per la piega presa dagli eventi, sottolineando gli eccessi che spesso la fanno da padrone sui social. Alla fine, lui voleva solo scherzare, senza altri fini polemici: "È pazzesco come le persone non abbiano alcun senso dell'umorismo e prendano tutto così sul serio, doveva essere divertente tipo ‘per favore, rilassati’". La gioia per la vittoria contro uno dei ragazzi più promettenti del circuito è stata quasi messa in secondo piano da questa inaspettata querelle.