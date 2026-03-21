Joao Fonseca perde con Alcaraz e fa la differenza con Sinner: “Jannik sembra un robot”

Dopo la sconfitta al secondo turno del Miami Open contro Carlos Alcaraz, il giovane brasiliano Joao Fonseca ha spiegato in cosa è diverso il numero uno al mondo rispetto a Jannik Sinner, che lo aveva sconfitto a Indian Wells.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Miami Open 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Joao Fonseca, astro nascente del tennis mondiale cui tutti predicono un futuro da top, ha perso stanotte al secondo turno del Miami Open contro Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo non ha lasciato scampo al 19enne brasiliano, chiudendo la pratica in due set (6-4/6-4). Nello spazio di pochi giorni, Fonseca ha dunque affrontato i primi due tennisti del ranking ATP: a Indian Wells aveva perso negli ottavi – sempre in due set, ma in quel caso entrambi al tie-break – contro Jannik Sinner.

Fonseca spiega la differenza tra Alcaraz e Sinner: "Carlos ha più arsenale, Jannik è un robot"

Nella conferenza post match con Alcaraz, a Joao è stato chiesto quanto si stia abituando a giocare questo tipo di partite contro avversari fortissimi e su campi importanti: il brasiliano ha risposto in maniera articolata, spiegando quella che a suo parere è la differenza tra lo spagnolo e l'italiano. "Ovviamente hanno tipi di gioco diversi. Penso che Alcaraz abbia più ‘arsenale' di Sinner – ha spiegato Fonseca, alludendo alla varietà del repertorio del 22enne iberico – Sinner è più come un robot che distrugge semplicemente la pallina e fa tutto alla perfezione".

"Carlos può fare tutto – ha continuato il brasiliano, attuale numero 39 al mondo – Può giocare con il top spin, può colpire forte la palla, ha un buon movimento, va a rete. Ha tutto. È più difficile capire il suo gioco, rompe molto il tuo ritmo".

Leggi anche Sinner affronta Dzumhur al Miami Open: a che ora si gioca oggi e dove vederla in TV e in streaming

Una differenza quanto a soluzioni nel risolvere i punti e variazioni nello spartito dei match, su cui Sinner per primo sta lavorando, con l'obiettivo di arricchire anche il suo ‘arsenale' e dare meno certezze ai suoi avversari, soprattutto quando il livello sale. E sicuramente le parole di Fonseca daranno ulteriore benzina a Jannik per continuare nella sua crescita come giocatore, anche se parliamo di un vincitore di quattro tornei del Grande Slam, attuale numero due al mondo…