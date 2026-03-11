Sinner resiste e spegne l’ardore di Fonseca: Jannik con carattere ai quarti di Indian Wells

Jannik Sinner tira fuori il carattere e si prende un posto nei quarti di finale di Indian Wells spegnendo l'ardore di Joao Fonseca. Non è stata la migliore versione del tennista italiano bravo comunque a conti fatti a non lasciarsi scalfire dalla potenza e dall'esuberanza (anche vocale) del brasiliano, tenendo botta anche nei momenti più difficili come in occasione dei tre set point salvati nel primo parziale. Un successo che fa morale perché arriva contro un giocatore che ha giocato un gran tennis, e che alla fine si è dovuto arrendere alla maturità del campione azzurro.

Sinner salva tre set point e vince il primo parziale 7-6

Un match quello tra Fonseca e Sinner che si è giocato praticamente sulle seconde, visto che entrambi con le prime hanno quasi sempre portato a casa il punto. Quelle poche volte in cui lo scambio si è allungato, il brasiliano è stato capace di mantenere la stessa intensità e spinta del suo avversario, per quello che è stato soprattutto un braccio di ferro da fondo. Fisiologico che il primo set si sia concluso così al tie-break dove Sinner si è ritrovato dopo alcuni errori non da lui, sotto 6-3.

Glaciale il numero due del mondo nello sventare la minaccia con la bellezza di cinque punti consecutivi che gli hanno permesso di rimontare e vincere il primo parziale. Dopo lo spavento dunque una bella iniezione di fiducia per Jannik che in alcune fasi ha mostrato anche una difesa molto efficace.

Sinner ripreso ad un passo dalla vittoria, poi si riscatta

Nel secondo parziale Sinner ha alzato ulteriormente l'asticella al servizio, sfoderando anche ace con continuità (15 il dato finale). Sembrava fondamentale il break nel quinto game, a tagliare le gambe ad un Fonseca apparso meno battagliero che in precedenza. E invece quando Jannik ha dovuto servire per il match sul 5-3, ecco l'inaspettato controreak a zero che ha riaperto tutto. Anche il secondo set dunque è finito al tie-break e quando la palla è diventata ancor più calda, Sinner è salito in cattedra prendendosi parziale e match.

Le parole di Sinner dopo la vittoria

Questa l'analisi di Sinner dopo la vittoria su Fonseca: "Sono ovviamente molto contento di aver vinto questa partita. Lui è un grande talento: serviva molto bene, è potente da entrambi i lati e colpisce forte. Alla fine del secondo set ho avuto un piccolo calo, ma sono contento di aver portato a casa la vittoria. Ho cercato di essere il più possibile aggressivo, questa è stata la chiave. Ho mollato un po’ come intensità in quella fase del secondo set, però lui ha giocato un tennis incredibile".