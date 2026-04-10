Da George Russell alla fidanzata Laila, il box di Sinner è affollatissimo a Monte Carlo: sono in 10

Ad assistere al match dei quarti di finale del torneo di Monte Carlo che Jannik Sinner ha vinto contro Auger-Aliassime c’erano parecchi ospiti nel suo box, da padre e fidanzata a Russell e compagna.

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Jannik Sinner ha battuto oggi abbastanza agevolmente il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo ATP 1000 di Monte Carlo e sabato affronterà in semifinale, ancora una volta, il tedesco Alexander Zverev, che contemporaneamente ha fatto fuori Joao Fonseca sul campo adiacente. Ad assistere al match di Sinner sul Court Ranieri III del Country Club c'era il pienone, non tutti paganti peraltro. Il box coi posti riservati agli ospiti del numero due al mondo era affollatissimo, in totale erano in 10: da un paio di membri del suo team al padre e alla fidanzata Laila, con la sorpresa di George Russell e compagna.

Chi c'era nel box di Jannik Sinner a Monte Carlo durante il match vinto con Auger-Aliassime

Le telecamere hanno inquadrato più volte il box: presenti in prima fila da sinistra il preparatore atletico di Sinner Umberto Ferrara, l'allenatore Simone Vagnozzi (l'altro coach Darren Cahill è assente al torneo di Monte Carlo, dopo aver seguito Jannik sia a Indian Wells che a Miami) e il papà del campione altoatesino, Hanspeter, che è da qualche giorno nel Principato per seguire il figlio.

Alle loro spalle, in seconda fila da sinistra, ecco l'amico manager di Sinner, ovvero Alex Vittur: uno dei ‘segreti' meglio custoditi nel progetto di campione che è Jannik fin da giovanissimo. Vicino a lui il pilota di Formula 1 George Russell, la cui amicizia col 24enne campione della racchetta non è una novità.

Anche l'inglese della Mercedes risiede a Monte Carlo e in passato già ha visto dal vivo qualche incontro di Sinner, spesso assieme alla fidanzata Carmen Mundt, presente anche lei – alla sinistra di Russell – nel box riservato.

A fianco di Carmen – inquadrata a chiacchierare con lei – la fidanzata di Sinner, la modella danese Laila Hasanovic, che sta trascorrendo l'intera settimana monegasca assieme a Jannik: i due all'inizio della settimana sono stati filmati al ristorante Cipriani e poi andare via nella Porsche del campione.

A sinistra di Laila un'altra persona molto importante dell'entourage dell'altoatesino: Fabienne Benoit, dal 2024 la sua responsabile della comunicazione. Svizzera, ha lavorato per quasi 20 anni come media manager dell'ATP. A chiudere il box riservato agli ospiti del campione, altre due persone a sinistra, per un totale come detto di 10.

Sicuramente tutti si sono divertiti parecchio nel vedere Sinner asfaltare il malcapitato Auger-Aliassime, mettendo a segno parecchi punti di pregevole fattura. Domani, auspicabilmente, si replica con Zverev.