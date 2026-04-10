Sinner domina Auger-Aliassime a Monte Carlo e ringrazia il meteo: “Le nuvole mi hanno aiutato”

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Un'altra bella vittoria per Jannik Sinner, che anche a Monte Carlo si è qualificato per le semifinali. Ennesimo successo contro Auger-Aliassime che lo proietta ancora una volta a un match contro Alexander Zverev, che ha sconfitto recentemente nelle semifinali di Indian Wells e Miami.

Sinner in semifinale con Zverev

Chiusa la pratica con il canadese, sconfitto 6-3 6-4, il tennista italiano, che nel Principato rincorre anche il numero 1 della classifica ATP, a caldo ha parlato delle sue condizioni, dopo le leggere difficoltà degli ottavi con Machac: "Ho fatto un passo in avanti oggi. La partita è stata dura, sapevo che avrei dovuto migliorare in alcuni aspetti, in primis il servizio che è migliorato ma ancora non è al top. Sono contento, ero stanco, ho recuperato bene, ho dormito bene. Sono contento di essere tornato in semifinale a Monte Carlo. Vediamo domani con Zverev come andrà".

"Sono più tranquillo quando ci sono le nuvole"

Terza semifinale di fila a Monte Carlo per Sinner, che nelle precedenti due è stato sconfitto (da Rune e poi da Tsitsipas). Ora proverà a sfatare anche questo tabù. Nell'intervista a caldo, Jannik ha parlato anche del magnifico smash che gli ha permesso di brekkare per la prima volta il canadese: "Il mio stile è chiaro, preferisco sbagliare rischiando. Ci sono colpi che si provano tanto durante gli allenamento. Lo smash può sembrare un colpo facile, ma non è così. In più oggi c'erano nuvole, ma il tempo mi ha aiutato. Perché quando devo giocare la palla sopra la testa sono più tranquillo quando ci sono le nuvole rispetto a quando il cielo è blu".

Infine nelle battute in italiano ha ribadito la gioia per il successo e i progressi, che però velocemente già lasceranno il posto alla semifinale con Zverev, che in realtà è sempre stato sconfitto nelle ultime sette sfide: "Questa è stata un'ottima partita, abbiamo fatto dei passi in avanti oggi, sono contento di come ho risposto, di come ne sono venuto fuori, ora testa a domani, voglio dormire bene e poi vediamo cosa esce".